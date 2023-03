"Helaas draait het in deze sport meer om de auto dan om de coureur", zei Carlos Sainz onlangs. De coureurs moeten hopen dat hun ingenieurs in de fabrieken hun harde werk in de winter weten om te zetten in een sterke auto waarmee zij op de baan voor de zeges kunnen gaan – en uiteindelijk de titel. De teams kunnen wel in de buurt van elkaar zitten, maar voor de coureurs is het lastig om echt vast te stellen wie de beste is door het verschil in materiaal.

De kans dat zo'n strijd er komt is klein, maar mocht het zover komen, dan weet ex-teambaas Eddie Jordan wel wie van de huidige coureurs zich tot winnaar zou kronen. "Op dit moment zou ik zeggen dat Max Verstappen zou winnen als Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Fernando Alonso in hetzelfde materiaal zouden rijden", zegt Jordan tegen OLBG. "Verstappen heeft een nieuw innerlijk geloof in zichzelf en zal zich blijven verbeteren. Formule 1-coureurs moeten beseffen dat deze samenwerking tussen Verstappen en Red Bull de komende jaren voortreffelijk zal zijn. Verstappen is niet dom en gaat niet op zoek naar een ander team, zeker met zijn vader en management achter zich."

"Iedereen die hoopt dat Verstappen Red Bull binnenkort verlaat, droomt", benadrukt Jordan. "In gelijkwaardig materiaal zou Hamilton denk ik op de tweede plaats eindigen, terwijl Alonso en Leclerc dan om de derde plaats vechten. We hebben nog niet genoeg gezien van Leclerc om iets anders te kunnen zeggen, maar de druk die komt kijken bij Ferrari-coureurs is enorm. Als Leclerc naar een kleiner team als Mercedes zou gaan, dan zou je vuurwerk van hem zien."

Overstappen

Bij datzelfde Mercedes gaat het voorlopig nog niet zoals gehoopt. Het team kijkt tegen een flinke achterstand aan ten opzichte van Red Bull en moet met goede updates komen wil het nog aan de titel kunnen denken. Dat leidt tot vragen of Hamiltons geduld opraakt en dit jaar naar andere teams gaat zoeken, aangezien zijn contract eind dit jaar afloopt. Jordan zou wel een bestemming weten voor de zevenvoudig wereldkampioen.

"De Formule 1 heeft Lewis Hamilton in een Ferrari nodig, en Ferrari heeft Lewis Hamilton nodig. Hamilton zou naar een ander kampioenschap-winnend team moeten gaan, maar dan is de vraag: wie maakt er plaats? Red Bull laat Sergio Perez niet gaan voor Hamilton, aangezien zij coureurs uit hun opleidingsteam willen aanmoedigen om de top te bereiken zoals Verstappen dat deed. Hamilton is een McLaren-man, maar ik zie hem daar niet terugkeren vanwege hun huidige positie. De enige plekken waar ik Hamilton zie rijden, zijn Ferrari en Mercedes. Op dit moment is er geen contract getekend en Toto Wolff zei het alsof Hamilton overweegt te vertrekken. Wat zou ik denken als ik Hamilton was, ben ik echt geliefd hier? Wat gebeurt er eigenlijk bij Mercedes? Ik zit er niet meer zo bovenop als vroeger. Ik weet niet hoe Wolff tegen de situatie aankijkt, maar ik geloof hem als hij zegt dat hij wil dat Hamilton blijft. Maar de Mercedes is niet goed genoeg voor Hamilton", aldus Jordan.