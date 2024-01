Eddie Jordan: Verstappen een mix van Schumacher en Senna

Eddie Jordan richtte in 1991 zijn eigen Formule 1-team op. In 2005 reed Jordan Grand Prix zijn laatste F1-race, maar door de jaren heen heeft de inmiddels 75-jarige Jordan met veel grote namen samengewerkt. Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Damon Hill, Jean Alesi en Eddie Irvine zijn enkele van de bekendste namen die Jordan in zijn auto's heeft gezien.

"Ik heb al veel meegemaakt", zegt Jordan dan ook in gesprek met Auto Bild. "Met Michael was het na de eerste testsessies op Silverstone al duidelijk dat hij de uitdager van Ayrton Senna zou worden. Hij was meteen zo snel dat we dachten dat de stopwatch doordraaide", herinnert de voormalig teameigenaar zich. Waar de discussie in de Formule 1 vaak gaat om de beste coureur aller tijden, wil Jordan juist aandacht vragen voor Heinz-Harald Frentzen. "[Hij is] voor mij nog steeds de meest onderschatte Formule 1-coureur aller tijden", stelt Jordan. "Hij was een begenadigd natuurtalent."

In de hedendaagse Formule 1 voorziet Jordan weinig spanning, mede door de ijzersterke Verstappen. "Voor mij is Max Verstappen een mix van Senna en Schumacher", aldus Jordan. Hij ziet in het huidige F1-veld slechts één gewaagde tegenstander voor de Red Bull-coureur: Charles Leclerc. "Ferrari moet erin slagen om dit jaar een auto voor hem te bouwen die vergelijkbaar is met de Red Bull, anders zie ik geen spanning", klinkt de vooruitblik van de Ier op het nieuwe seizoen wat somber.

Als voormalig teameigenaar houdt Jordan er ook van om vanuit die positie te kijken naar welke coureurs hij vandaag de dag zou aannemen. "Als ik nu een topteam zou hebben en Max niet zou krijgen, zou er maar één rijderspaar zijn dat het tegen Verstappen op zou kunnen nemen: Charles Leclerc en Lando Norris", meent hij. "Ik geloof gewoon niet dat Lewis Hamilton en Fernando Alonso, die welverdiende kampioenen zijn, Verstappen zouden kunnen bijhouden vanwege hun gevorderde leeftijd."

Red Bull-adviseur Helmut Marko deelt de mening van Jordan niet. Hij plaatst namelijk kanttekeningen bij Leclerc en Norris. "Leclerc en Norris zijn zeker uitzonderlijke talenten, maar beiden hebben in het verleden laten zien dat ze niet consistent genoeg zijn. Bovendien zit Max nog niet op de limiet, hij zal nog beter worden. Het is aan ons de taak om hem een auto te geven die net zo goed is als de auto van 2023. Dan zal hij weer de maatstaf zijn."