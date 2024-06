Verstappen, Schumacher of Senna? Eddie Jordan weet het wel

Het blijft altijd lastig om Formule 1-coureurs uit verschillende tijdperken te vergelijken door de verschillen qua tegenstanders, auto's en technologie. Toch worden er met enige regelmaat vergelijkingen gemaakt, zeker met betrekking tot de topcoureurs die de sport in de loop der tijd heeft gehad. In de podcast Formula For Success waagt Eddie Jordan zich ook aan zo'n vergelijking. Want welke coureur heeft de overhand als je Ayrton Senna, Michael Schumacher en Max Verstappen op een willekeurig moment in dezelfde auto zou zetten? De voormalige F1-teambaas heeft wel een vermoeden.

"In 1982 had ik het geluk dat ik ene Da Silva ontdekte, die ik in Silverstone zijn eerste test liet afwerken in een Formule 3-auto", opent Jordan zijn verhaal met een verwijzing naar Senna, die hij dat jaar met zijn F3-team onder zijn hoede had. "Met Dick Bennetts, Martin Brundle en Roberto Guerrero gingen we in 1983 naar Macau en die Da Silva won de race, waarna hij zijn achternaam veranderde naar Senna. Ja, ik heb Senna in mijn auto gehad en ik heb ook Schumacher in mijn auto gehad. Toch denk ik echt dat Max de sterkste is als je hem, Senna en Schumacher op een willekeurig moment in dezelfde auto en in dezelfde race neerzet. Dat denk ik echt."

Jordan werkte in zijn tijd als Formule 3-teameigenaar dus samen met Senna, terwijl hij Schumacher in 1991 tijdens de Belgische Grand Prix liet debuteren in de Formule 1 - als vervanger van de opgepakte Bertrand Gachot. Met Verstappen heeft hij nooit samengewerkt, maar desondanks is de Ier enorm onder de indruk van wat de regerend drievoudig wereldkampioen laat zien. "Hij is echt zó goed, solide en hij racet al een lange tijd. Vergeet niet dat het niet alleen door zijn vader komt, die nog voor mij heeft gereden, maar zijn moeder was in de karts het echte werk. Het zit vanaf zijn eerste dag in zijn bloed", stelt Jordan. "Ik denk dat Max onverstoorbaar is. Tijdens de race in Imola twijfelde ik er geen seconde aan dat Norris hem niet zou passeren, ook omdat Max zich heel goed breed kan maken."