Jordan verwacht gouden tijden voor Aston Martin met Vettel

Aston Martin is een voortzetting van het Jordan F1-team. Die stal richtte Eddie Jordan in 1991 op. Na enkele jaren met wisselende successen, betekende de komst van wereldkampioen Hill in 1998 de doorbraak voor de kleine privateer. Eindelijk wist het gele team uit Silverstone overwinningen te boeken en het eindige in 1999 zelfs als derde in het constructeurskampioenschap.

Jordan denkt dat Vettel er voor kan zorgen dat die glorietijden terugkeren naar Dadford Road. “We hebben kunnen zien dat Lance Stroll enorm snel is, maar er zijn ook momenten waarop hij niet zo snel is”, aldus de inmiddels 72-jarige Ier. “Ik denk dat Lance door de komst van Vettel beter zal worden. En daarbij zal de informatie en kennis van een viervoudig wereldkampioen een enorm effect hebben op het team.”

Jordan roept in herinnering dat zijn eigen team in de jaren negentig geen deuk in een pakje boter sloeg, maar dat de komst van Hill alles veranderde. “Jordan was aan het worstelen toen we Damon Hill kregen. Iedereen weet dat hij niet de allersnelste van de snelle coureurs was, maar wat hij wel in huis had was een enorme kennis en de vaardigheid om te winnen. Dat bracht hij mee van Williams. Hij zorgde ervoor dat we gingen winnen en ik geloof echt dat Vettel ook die capaciteit heeft.”

De eerste overwinning van Jordan blijft legendarisch. Hill en teamgenoot Ralf Schumacher schreven tijdens de incidentrijke Belgische Grand Prix van 1998 geschiedenis, door als nummers één en twee over de finish te komen. Daarna won het team nog drie races: twee met Heinz-Harald Frentzen in 1999 en één met Giancarlo Fisichella in 2003.

Waar Jordan GP vanuit het achterveld ineens Grand Prix-winnaar werd, daar ligt dat bij Aston Martin ietwat anders. Onder leiding van eigenaar Lawrence Stroll werd er de afgelopen twee jaar al veel in het team geïnvesteerd en dat resulteerde vorig seizoen in een eerste overwinning voor het team. De stal werd uiteindelijk vierde in het kampioenschap, maar dat is niet het plafond, denkt Jordan. “Ze moeten in staat worden geacht om die derde plaats in het kampioenschap te bemachtigen die ze in 2020 al hadden moeten hebben... Ik geloof wel dat ze terecht in de top drie zullen staan."

Jordan verwacht daarbij niet alleen veel van Vettel, maar heeft ook alle vertrouwen in eigenaar Stroll. De twee kennen elkaar al sinds de jaren negentig. “Nu Bernie Ecclestone er niet meer is, is er volgens mij niemand in de Formule 1 die het vermogen, de hersencapaciteit en de financiële armslag heeft om zo succesvol te zijn als Lawrence Stroll. We hebben enorme meningsverschillen gehad, maar ik ben nooit het geloof kwijtgeraakt in zijn vermogen om dingen in zijn voordeel te kunnen ombuigen. Hij schittert van goud.”