Jordan over Alonso: "Niet op niveau dat hij denkt te kunnen halen"

Waar Fernando Alonso vorig jaar nog regelmatig om podiumplaatsen streed met Aston Martin, is het team wat meer afgegleden en draait het vooral om zo veel mogelijk punten pakken. De tweevoudig F1-kampioen heeft dit jaar wel zijn handtekening gezet onder een nieuw contract, maar waarschuwde het team ook dat het beter moet nu zij terrein verliezen in het constructeurskampioenschap. Oud-F1-teameigenaar Eddie Jordan ziet nu ook dat Alonso het steeds lastiger heeft met de AMR24.

"Noem mij iemand die een lange carrière achter de rug heeft en steeds beter werd?", zegt Jordan in de Formula For Success-podcast, die hij samen met oud-F1-coureur David Coulthard opneemt. "Je ziet dat ook precies bij Alonso, die aan het begin van het jaar geweldig was. En op dit moment moet ik juist opzoeken waar hij geëindigd is en of dat al dan wel of niet in de top-tien is. Hij reed goed [in België] en sleepte meer punten in de wacht voor Aston Martin, maar tegelijkertijd zit hij nog lang niet op het niveau dat hij denkt te kunnen halen."

Alonso's beste resultaat tot nu toe dit seizoen is de vijfde plaats in de Grand Prix van Saudi-Arabië. De 43-jarige Spanjaard merkte na de Grand Prix van België op dat het niet loopt zoals verwacht en hij hoopt op vooruitgang, maar verwacht die niet in de tweede seizoenshelft. "Vorig jaar zaten we nog bij de top-vier. Nu zijn zij buiten bereik en verdedigen we ons ten opzichte van de jongens achter ons", aldus Alonso. "We moeten de zwakheden van de auto zien te begrijpen en de onderdelen die we moeten verbeteren [zien aan te wijzen]. Maar ik denk dat al het werk voor 2025 zal zijn, ik verwacht geen grote sprongen meer in 2024."

Jordan vermoedt dat de problemen bij Aston Martin om van de AMR24 een competitieve auto te maken ook een impact hebben op de mentale gesteldheid van de oudste coureur van het veld, die toeziet hoe de 39-jarige Lewis Hamilton nog wel successen behaalt met Mercedes. "In zijn gedachten is hij net zo goed als Lewis", legt Jordan uit. "Hij had verwacht het op te kunnen nemen tegen Lewis, maar eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dat niet gebeurd is en dat zie je voor de rest van dit jaar ook niet gebeuren. Dus ik denk dan ook 'wat er gaat er psychologisch om in de hoofden van deze jongens?'", besluit Jordan.