Eddie Jordan: Alonso's honger naar geld heeft hem F1-titels gekost

Fernando Alonso is met zijn 41 jaar momenteel de oudste coureur op de grid. Bovendien is hij met twee wereldtitels en 32 overwinningen ook een van de succesvolste coureurs die momenteel in de Formule 1 actief is. Toch bekruipt menigeen het gevoel dat de man uit Oviedo niet het maximale uit zijn loopbaan in de koningsklasse heeft gehaald. Zo is hij na zijn wereldtitels in 2005 en 2006 nog drie keer heel dicht bij het kampioenschap gekomen (in 2007, 2010 en 2012), maar verdere kansen heeft hij niet gekregen, mede doordat hij regelmatig voor het verkeerde team koos. Zo vertrok hij eind 2007 met problemen bij McLaren, terwijl zijn overstap van Ferrari naar McLaren in 2015 absoluut geen succesverhaal werd.

Dat Alonso hierdoor op twee wereldtitels is blijven steken, zorgt er volgens David Coulthard wel voor dat de Spanjaard nog altijd tot op het bot gemotiveerd is om meer successen te behalen in F1. Nadat hij in de podcast Formula For Success uitlegt dat coureurs op latere leeftijd vaak iets inleveren qua prestaties omdat ze niet hongerig genoeg meer zijn, constateert hij dat dit bij Alonso niet het geval is. "Ik denk dat Fernando zo sterk is omdat hij boos is. Hij is boos dat hij maar twee wereldtitels heeft en die boosheid is zijn drijfveer om hongerig te blijven", zegt Coulthard. "Dat is het belangrijkste. Je raakt je snelheid niet kwijt, maar je verliest de honger. Die honger heeft hij nog steeds."

Daarop antwoordt Eddie Jordan dat hij de afgelopen jaren ook honger heeft gezien bij Alonso, alleen niet op de juiste manier. De voormalig teambaas stelt in de podcast dat de huidige Aston Martin-coureur meer wereldtitels op zijn naam had kunnen en moeten hebben als hij niet telkens voor het geld had gekozen. "Je moet je herinneren dat Fernando Alonso het geld heeft nagejaagd. Hij koos voor teams waar hij meer geld kreeg dan bij een ander team waar hij mogelijk meer kans had gehad op de wereldtitel", vertelt Jordan. "Daar heeft hij nu waarschijnlijk spijt van, want hij heeft zoveel geld. Soms kijk je terug en zie je dat er een fout is gemaakt. Als Fernando nu tegenover mij zou zitten, zou ik hem vertellen dat hij een fout heeft gemaakt. Hij heeft nog altijd een geweldig CV met twee titels. Maar diep van binnen weet je dat het er makkelijk vijf of zes hadden kunnen zijn."