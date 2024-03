Eddie Jordan: "Alleen Ferrari kan strijd aangaan met Red Bull F1"

Het Formule 1-seizoen 2024 is pas twee races jong, toch is het beeld vooraan al duidelijk. Er staat net als in 2023 geen maat op Max Verstappen en Red Bull Racing, die de races in Bahrein en Saudi-Arabië op hun naam schreven. In beide races pakte het Oostenrijkse team zelfs de één-twee, waardoor het fier aan de leiding van beide kampioenschappen gaat. In de kwalificaties kreeg Verstappen het niet cadeau, maar mede door een sterk racetempo en goede bandenmanagement kon de Nederlander makkelijk wegrijden van teamgenoot Sergio Pérez en de rest van het veld.

Na het seizoen 2023 was er nog hoop dat teams als McLaren en Mercedes het gat naar Red Bull zouden dichten, maar voormalig F1-teameigenaar Eddie Jordan ziet dat die teams nog wel een weg te gaan hebben. "Laten we er logisch naar kijken. Vier weken geleden dachten we nog allemaal 'misschien heeft McLaren nog wat achter de hand, zij maken een goede kans om er te komen'", zegt Jordan in de Formula For Success-podcast, die hij samen met oud-F1-coureur David Coulthard produceert. "Ze zijn niet van hetzelfde niveau als Red Bull. Mercedes is naar mijn mening aan het spartelen. Ik moet het Fred (Vasseur, teambaas, red.) van Ferrari nageven. Hij kan vast niet wachten totdat Lewis daar rijdt."

Jordan is er tegelijkertijd van overtuigd dat Hamilton zelf ook niet kan wachten tot hij voor Ferrari rijdt. "Ik denk dat Lewis ontmoedigd is door de staat van Mercedes", stelt Jordan. "Mercedes en Toto [Wolff] zijn een beetje hetzelfde als vorig jaar, nietwaar? Ze zijn slecht begonnen en het is erg moeilijk om in te halen. Je hebt nu met Max iemand die al iets van 51 punten op zijn naam heeft staan. Het is absurd. Hoe gaat Mercedes dan kunnen strijden?", vraagt de Ier zich hardop af.

Mercedes heeft na Jeddah aangegeven dat het met name in de hogesnelheidsbochten nog wat tekortkomt, waardoor Jordan enkel kan concluderen dat er maar één team in staat is om het Red Bull dit jaar lastig te maken. "Het probleem voor alle andere deelnemers: ik zie niemand, behalve Ferrari, in staat om serieus de strijd aan te gaan met Red Bull", aldus Jordan.