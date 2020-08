Ecclestone niet betrokken bij nieuwe eigenaar Williams F1

Williams maakte vorig weekend bekend dat het team volledig overgenomen is door Dorilton Capital, een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Men is nu bezig met een volledige review van het bedrijf. Het in New York gevestigde bedrijf heeft de renstal overgenomen voor 152 miljoen euro en heeft bevestigd dat Williams haar identiteit zal blijven behouden. Uit papierwerk dat na de overname gepubliceerd werd, blijkt dat een bedrijf met de naam BCE Capital achter de overname zit. Het zorgde ervoor dat de suggestie gewekt werd dat Ecclestone iets te maken zou hebben met de deal, aangezien de initialen overeenkomen met de naam van de voormalig F1-supremo.

Claire Williams bevestigde vrijdag echter dat Ecclestone niets van doen heeft met de transactie. “Ik heb eerder deze week met meneer Ecclestone gesproken en ik heb gevraagd of hij er inderdaad bij betrokken was”, grapte Williams. “Dat is een geintje, voor de duidelijkheid, maar hij is er niet bij betrokken. Bernie heeft niets van doen met onze nieuwe eigenaren. Dorilton Capital is volledig onafhankelijk, Bernie is niet de nieuwe eigenaar van Williams. Ik ben hier in mijn rol en doe mijn werk, wat dat betreft is het een gewone werkdag.”

Dankzij de deal heeft Dorilton Capital alle aandelen in Williams overgenomen, waaronder het meerderheidsbelang van oprichter Sir Frank Williams, de aandelen van de Amerikaanse zakenman Brad Hollinger en Mercedes F1-teambaas Toto Wolff. Die laatste had 5 procent van de aandelen in het team. Williams bevestigde dat Dorilton Capital de beschikking heeft over een fonds van een familie waarmee het investeert, maar zei dat er “niets te zeggen is” over de identiteit van de nieuwe eigenaren.

“Ik kan niet veel details geven over de mensen achter Dorilton, wij maken dat duidelijk in de komende weken en maanden”, aldus Williams. “Maar ze zijn enorm voortvarend te werk gegaan en zijn vanaf de start bij het proces betrokken geweest. Ze hebben heel veel tijd genomen om achter de schermen mee te kijken, ze willen ons team begrijpen maar ook weten hoe de sport werkt. Ik heb vertrouwen dat dit de juiste mensen zijn die dit team vooruit gaan helpen.”

Gevraagd naar haar eigen toekomst in het management en dat van haar vader, die officieel nog teambaas is, kon Williams nog maar weinig zeggen: “Op dit moment gaan we door, de gang van zaken gaat door. Ik ben hier in dezelfde functie als tijdens de vorige race in Barcelona en daarvoor, dat zal voorlopig zo blijven.”

Met medewerking van Luke Smith