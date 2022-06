Mick Schumacher is bezig aan zijn tweede Formule 1-seizoen. Tot op heden heeft de Duitser nog geen WK-punt weten te scoren. Hij was er bij de seizoenouverture in Bahrein nog dichtbij met een elfde plek. Daarna werd Schumacher - als hij finishte - dertiende, tweemaal veertiende en een keer vijftiende en zeventiende. Afgelopen weekend viel hij uit in Canada. Teamgenoot Kevin Magnussen wist er drie puntenscores tegenover te stellen: vijfde in Bahrein, negende in Saudi-Arabië en ook negende in Emilia-Romagna.

De manier waarop teammanager Guenther Steiner zijn ongenoegen uit over Schumacher zit Bernie Ecclestone, tot 2017 de topman binnen de Formule 1, niet lekker. Dit liet hij onlangs ook duidelijk weten in gesprek met het Duitse RTL/ntv. Volgens Ecclestone heeft de 23-jarige zoon van zevenvoudig Michael Schumacher geen teammanager nodig om hem te vertellen wat hij fout doet. Zo viel Steiner zijn coureur na diens crash in Monaco publiekelijk af. Ook na de Grand Prix in Azerbeidzjan was het raak. Geen slimme acties, aldus Ecclestone. Hij denkt dat het contraproductief werkt.

"Mick weet dat hij niet zo goed presteert als dat hij zou moeten", zegt Ecclestone. "Hij heeft het niet nodig dat mensen hem dat de hele tijd vertellen. Hij heeft iemand nodig die hem helpt en niet te veel kritiek geeft." Aan Mick Schumacher de uitdaging om terug te slaan, aldus Ecclestone. "Kan hij het opnemen tegen Guenther en hem advies geven, en niet andersom?" Ecclestone geeft toe dat de prestaties van Schumacher in de Haas lastig in te schatten zijn. "We weten niet hoe goed of slecht de auto is. Het maakt een groot verschil of de stijl van de auto bij zijn rijstijl past of niet."

'Vader Michael had Guenther lesje geleerd'

De steun van vader Michael was in de huidige situatie zeer waardevol geweest voor Mick, denkt Ecclestone; die was namelijk wel even met Steiner gaan praten. "Als Michael hier was, zou hij Guenther een lesje geleerd hebben. Dat zou veel helpen." Michael Schumacher is echter herstellende van een ernstig skiongeluk eind 2013. Hij woont afschermd van de buitenwereld in Zwitserland. Slechts een handvol vertrouwelingen weten hoe het met hem gaat.

Ecclestone vreest voor de F1-toekomst van Mick Schumacher. "Als ze hem eruit schoppen [bij Haas], is de vraag: welk team is bereid hem op te nemen? Hij heeft het momenteel niet makkelijk. Ik hoop dat iemand hem dan nog een kans geeft. Hij heeft het potentieel om te slagen. Het gaat erom of er een team is dat hem wil nemen zodat de vraag beantwoord kan worden: is hij net zo goed als zijn vader?" Ecclestone weet wel een mooie plek voor Mick Schumacher: "Mercedes. Ik zou hem graag in een competitievere auto zien, zoals een eerdere Mercedes. Dat zou mooi zijn." Wat Haas in zijn optiek nu zou moeten doen, is de wagen aanpassen aan Schumacher. Hij wijst naar Red Bull Racing. "Daar zorgen ze voor hun coureurs en proberen ze de beste afstelling voor hun rijders te vinden. Je ziet hoe goed hun tweede man is. Zij zorgen ervoor dat de auto bij de coureur past."