Na zijn vroege exit tijdens de Formule 1-kwalificatie in Qatar verloor Aston Martin-rijder Lance Stroll de controle over zijn emoties. De Canadees gooide uit frustratie zijn stuurtje uit zijn wagen en duwde daarna op weg naar de uitgang van zijn pitbox zijn eigen fysiotherapeut Henry Howe aan de kant. De coureur en de fysio hebben ondertussen alles uitgepraat, maar voor de FIA is de kous nog niet af. Het bestuursorgaan heeft dinsdagavond bekendgemaakt meerdere incidenten - zonder exact te noemen welke incidenten - verder te onderzoeken.

De FIA heeft bij de bekendmaking van het onderzoek geen concrete artikelen genoemd die overtreden zouden zijn, maar een blik op het reglement doet vermoeden dat de autosportfederatie het onderzoek op basis van artikel 12.2.1c waarbij een coureur gestraft kan worden wanneer hij "frauduleus gedrag of handelingen laat zien die schadelijk zijn voor de belangen van een wedstrijd of voor de belangen van de motorsport in het algemeen." Dat is dezelfde regel waarvoor Max Verstappen na zijn incident met Esteban Ocon in Brazilië 2018 twee dagen met de Formule E-stewards moest meelopen. Mocht de FIA besluiten Stroll te straffen, dan is het aannemelijk dat deze straf gelijk zal zijn aan die van Verstappen.

Hoewel de F1-wereld met grote verontwaardiging reageerde op de reactie van de 24-jarige rijder, is zijn werkgever Aston Martin Racing een stuk milder. Teambaas Mike Krack verklaarde na afloop van de sessie dat de emoties van zijn coureur net wat te hoog waren en dat de adrenaline nog door het lichaam stroomde. Volgens de Luxemburger moet er dus niet te veel gezocht worden achter het incident. "Ik denk dat we de emoties van de sporters willen zien en als we dan reageren, dan veroordelen we ze vaak te snel", aldus Krack. "Is dit goed, of is dit fout? Ik denk dat we daar voorzichtiger mee moeten zijn. We willen dit zien, want dan hebben we wat om over te praten." De teambaas denkt ook dat de mensen thuis te makkelijk oordelen: "Als je op de bank zit of in een kamer met airco en je roept 'dat mag niet', dat gaat me net wat te ver. We moeten wat meer respect hebben voor de coureurs en de topsporters dat ze zijn."

Bekijk hier de beelden van de duw van Stroll na zijn vroege uitschakeling in de F1-kwalificatie Qatar