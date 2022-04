Duur Zwitserland zit Alfa Romeo dwars bij F1-budgetplafond

De Formule 1-teams dienen zich sinds 2021 aan een budgetplafond te houden. Vorig jaar mochten de renstallen nog 145 miljoen dollar uitgeven, voor 2022 is dat bedrag verlaagd tot 140 miljoen dollar. Aanvankelijk leken met name topteams als Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari door dat budgetplafond geraakt te worden vanwege de forse uitgaven die zij ieder seizoen deden, maar ook andere teams ondervinden daar dus hinder van. Zo ook Alfa Romeo, dat voorheen een van de teams met de laagste budgetten was. Op papier moet het budgetplafond de renstal helpen, maar de vestigingsplaats gooit daarbij roet in het eten.

“Ben je wel eens in een restaurant in Zwitserland geweest?”, steekt technisch directeur Jan Monchaux bij Motorsport-Magazin van wal. “Het probleem is dat het budgetplafond momenteel geen rekening houdt met de verschillen in levensonderhoud tussen verschillende landen. We hebben allemaal 140 miljoen dollar te besteden. Maar vergeleken met een team met hetzelfde personeelsbestand dat in Engeland of Italië gestationeerd is, hebben wij een relatief groot probleem met de loonlijst. Daar besteden wij 20 tot 30 procent van het geld aan, ook veel geld dat anders in de auto geïnvesteerd zou worden. Dat betekent dat wij onder andere omstandigheden opereren dan de concurrenten die ons het leven zuur maken. Dat is de prijs die je betaalt voor het Meer van Zürich als thuishaven.”

De ontstane situatie zorgt ervoor dat Alfa Romeo alsnog niet naar hartenlust aan de slag kan met de C42, die in de eerste races van 2022 heel behoorlijk heeft gepresteerd. Zo sluit Monchaux uit dat het team overstapt op de sidepods van Mercedes, terwijl de versie van Ferrari meer binnen handbereik ligt. “Dat is zeker makkelijker te implementeren en gedurende het seizoen zullen er op dat vlak ook ontwikkelingen plaatsvinden. Wij zijn geen Mercedes, we hebben ook niet de middelen om de radiatoren gedurende het seizoen op een andere plek te installeren. Dat is een uitgave, ook een financiële, die wij ons niet kunnen veroorloven. Dat betekent dat we het moeten doen met wat we hebben en dat moeten optimaliseren. We blijven verbeteringen vinden in de windtunnel. Dat betekent dat ik nog geen bewijs heb gezien dat wij er compleet naast zitten.”