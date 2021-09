Dutch Grand Prix levert F1 zestien positieve coronatests op

Om het Formule 1-seizoen ondanks het coronavirus in goede banen te kunnen leiden, houdt de sport er een strikt testregime op na. Alle betrokkenen in de F1-paddock moeten zich voor en tijdens de raceweekenden laten testen op een besmetting met het longvirus. Dat was in de aanloop en tijdens de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort niet anders.

In totaal werden er tussen maandag 30 augustus en zondag 5 september 6.691 tests afgenomen bij coureurs, teamleden, personeel van de F1-organisatie en andere betrokkenen bij de Dutch Grand Prix. Het resultaat: zestien positieve tests. De meest opvallende besmetting was natuurlijk die van Kimi Raikkonen. De Alfa Romeo-coureur reed op vrijdag nog mee in de vrije trainingen, maar moest vanaf zaterdag verstek laten gaan na zijn positieve test. De afzwaaiende Fin werd de rest van het weekend vervangen door Robert Kubica.

Met zestien positieve tests op 6.691 uitgevoerde tests laat de Formule 1 vergelijkbare cijfers zien als een week eerder rond de Belgische Grand Prix. Toen werden in de aanloop naar en tijdens het raceweekend 6.449 tests uitgevoerd. Die leverden vijftien positieve resultaten op.