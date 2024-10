Dutch Grand Prix-directeur: "Berichtgeving is complete onzin"

Het contract voor de Dutch Grand Prix loopt volgend jaar af. Of er een nieuwe overeenkomst komt voor 2026 en verder, is nog niet duidelijk. De Formule 1 wil graag door met de Dutch Grand Prix, maar de organisatie wil er eerst zeker van zijn dat het evenement ook voor de lange termijn levensvatbaar is.

Er wordt al een tijd gesproken over dat de race in Zandvoort in de toekomst mogelijk tweejaarlijks wordt gehouden. Aanvankelijk werd de Grand Prix van België vaak genoemd als mogelijke race waarmee kon roteren. Volgens F1-journalist Joe Saward zou Spa-Francorchamps het echter niet zien zitten om tweejaarlijks op de kalender te komen en zou de Dutch Grand Prix-organisatie nu in gesprek zijn met de promotor van de Formule 1-race in Barcelona over de mogelijkheid om te roteren.

“Die berichtgeving is complete onzin”, laat Van Overdijk in Mexico aan Motorsport.com weten. “Het is namelijk niet aan ons, het is aan FOM. Wij spreken niet met België, we spreken niet met Barcelona. De enige partij waar wij mee praten, is met FOM. Dus waar dat artikel vandaan komt… Het is onzin.”

De organisatie van de Dutch Grand Prix is bezig met een marktinventarisatie om te kijken hoeveel animo er onder de fans blijft voor de komende jaren. Gevraagd naar de huidige stand van zaken hieromtrent, antwoordt Van Overdijk: “Die zijn we aan het afronden. De uitslagen daarvan kunnen ieder moment binnenkomen. En daarna kunnen wij de balans opmaken.”

‘F1 als belangrijke aanjager’

Gevraagd hoe belangrijk de Formule 1 is voor Circuit Zandvoort, dat voor de terugkeer van de Grand Prix een enorme metamorfose heeft ondergaan, antwoordt Van Overdijk: “Voor Circuit Zandvoort zou het natuurlijk hartstikke mooi zijn als die Grand Prix gewoon nog een aantal jaren doorgaat. We zijn bezig met het bouwen van een compleet nieuw bedrijf. Ik denk dat we dat de afgelopen jaren ook hebben gedaan. Er zijn natuurlijk veel meer activiteiten, waaronder veel zakelijke markten, op het circuit. Het draait niet meer alleen maar om de rondjes die er gereden worden. En daarin is de Formule 1 gewoon een heel belangrijke aanjager. Dus vanuit het circuit bekeken, zou het op dat vlak natuurlijk hartstikke mooi zijn als we nog een aantal jaren door zouden kunnen gaan.”

Maar mocht er onverhoopt geen nieuw Formule 1-contract komen? Van Overdijk: “Uiteindelijk zijn we als circuit zijnde niet afhankelijk van de Formule 1. Maar nogmaals, het is natuurlijk wel een enorm mooie kers op de taart. Een geweldige aanjager voor alles wat we daar aan het doen zijn. Maar zijn we er van afhankelijk? Nee, we zijn er niet van afhankelijk. Maar als je aan mij vraagt: zou je het het liefste in combinatie met de Formule 1 willen blijven doen? Dan zeg ik op persoonlijke titel: ja.”