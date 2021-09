In de kwalificatie op het Circuit Zandvoort bleef Sergio Perez zaterdag teleurstellend steken in Q1, waarna het al in de lijn der verwachting lag dat Red Bull de coureur voor de race zou voorzien van een volledig nieuwe power unit. Zondag is bekend geworden dat Red Bull inderdaad de verbrandingsmotor, turbolader, MGU-H, MGU-K, energieopslag en elektronica van Perez heeft vervangen. Voor al deze componenten heeft hij de limiet voor het gehele seizoen nu overschreden.

Normaal gesproken was Perez dat op een gridstraf komen te staan. Maar omdat de energieopslag niet van dezelfde specificatie is als waarmee de tweevoudig Grand Prix-winnaar in de kwalificatie reed, is hij verplicht vanuit de pitstraat te vertrekken. Bovendien heeft Red Bull aanpassingen gedaan aan de setup van de RB16B van Perez, wat evenmin is toegestaan binnen het parc fermé-reglement.

Perez krijgt in de pitstraat gezelschap van Nicholas Latifi. De Canadees crashte in de kwalificatie, waardoor Williams de nodige herstelwerkzaamheden aan de FW43B moest verrichten. Zo hebben de monteurs een nieuwe neus op de wagen moeten plaatsen. Omdat het om een andere specificatie gaat dan het exemplaar waarmee Latifi in de kwalificatie in actie kwam, moet de coureur met startnummer 6 eveneens uit de pitstraat starten. Williams heeft Latifi ook een nieuwe versnellingsbak gegeven.

