Dutch GP: Niet vanzelfsprekend dat Zandvoort jaarlijks op F1-kalender blijft

De eerste twee edities van de Dutch Grand Prix sinds 1985 zijn wonderwel goed verlopen. De eerste uitgave wist de teams, coureurs en nog belangrijker de Formule 1-kopstukken positief te verrassen. "Het is alsof we vier dagen in een discotheek werken", liet Christian Horner weten. Ook F1 CEO Stefano Domenicali kwam loftuitingen tekort en zag dat er in de tweede editie nog een schepje bovenop is gedaan, vooral doordat die race met de volledige bezetting mocht plaatsvinden.

Begin december volgde het enige logische bericht: de Formule 1 brengt ook in 2024 en 2025 een bezoek aan de badplaats. Drie seizoenen worden er sowieso vijf. "De voorwaarden waren in dat eerste contract al grotendeels geregeld", laat circuitdirecteur en één van de Dutch GP-directeuren Robert van Overdijk in een exclusief gesprek aan Motorsport.com weten. "Maar een walk in the park was het niet. Het belangrijkste is dat we tot nu een fantastisch evenement hebben neergezet, met veel fan-engagement en een mobiliteitsplan waar ik hier in Bahrein ook veel naar gevraagd word. Maar dan nog zie je dat er wereldwijd zoveel kapers op de kust zijn..."

"Die hebben meer geld dan dat wij in Nederland hebben, al zijn we natuurlijk erg blij met alle steun die we krijgen van bijvoorbeeld de gemeente Zandvoort. Maar uiteindelijk knok je als Nederland en ook als dorp Zandvoort wel tegen wereldsteden. Dat is gewoon de realiteit. Voor die twee extra jaren lag de optie primair bij ons en dus wisten we dat het in principe wel goed zat", duidt Van Overdijk op de initiële deal van drie jaar plus nog twee seizoenen. "We staan er hartstikke goed op bij de Formule 1 zelf, de vraag naar kaarten is enorm en het bedrijfsleven is aangehaakt. Maar ja, je moet in deze wereld wel blijven presteren."

Een roulatiesysteem voor Europese races?

Dat laatste is de organisatie in Zandvoort natuurlijk ook van plan, al betekent dat niet automatisch dat de Dutch Grand Prix jaarlijks geramd zit. Tot en met 2025 staat de Nederlandse F1-race ieder jaar op de planning, maar de vraag is wat er nadien gebeurt. "Het allerbelangrijkste is hoe Formula One Management het aantal races in Europa op de lange termijn ziet. FOM heeft al aangegeven dat F1 de races nog verder wil verspreiden over de wereld. Als je logisch nadenkt, kan dat maar ten koste gaan van één continent: Europa. FOM moet natuurlijk een besluit nemen over hoe ze daarmee om willen gaan, maar de geruchten die je hoort, zijn dat het aantal races in Europa zeker terug moet, bijvoorbeeld met een roulatiesysteem."

Met die laatste woorden stipt Van Overdijk een cruciaal punt aan. F1 heeft de bakens al deels verzet naar Amerika en wil ook meer krachtmetingen in Azië en een race op het Afrikaanse continent. Doordat de kalender niet oneindig kan uitdijen, is er meer vraag dan aanbod en komen de Europese races onder een vergrootglas te liggen. Het aantal GP's in Europa zal op termijn gereduceerd worden, waarbij de vervolgvraag luidt hoe. Alhoewel dat natuurlijk aan FOM is, klinken er in de paddock steeds meer geluiden over een roulatie-opzet voor verschillende Europese Grands Prix.

Tel daarbij op dat F1 met geld van de VW Group (Audi) graag terug wil naar Duitsland en het wordt dringen. Dat Spa-Francorchamps onder druk staat, is al lange tijd bekend. Voor 2023 heeft de Belgische race nog een eenjarige deal, maar de toekomst van de Ardennenklassieker is ongewis. Gezien al het bovenstaande is rouleren met Zandvoort geen gekke gedachte, maar zou de Dutch Grand Prix daarvoor open staan? "Kijk, uiteindelijk moet het in de juiste volgorde gebeuren", reageert Van Overdijk op die vraag. "FOM moet aangeven hoe zij dat zien en zover is het nu nog niet. Maar als je straks weet waar je aan toe bent - stel je komt na 2025 alleen nog maar in aanmerking voor roulatie - dan zullen wij natuurlijk creatief meedenken. Zo staan wij er altijd in."

Vervolgvraag luidt hoe zo'n opzet er concreet uit moet zien. "Is dat één keer in de twee jaar, één keer in de drie jaar of twee keer in de drie jaar? Dat maakt natuurlijk nog wel een verschil. Pas als je die dingen weet, kun je serieus gaan rekenen. Maar met die specifieke zaken zijn we nu nog niet bezig, omdat we er eerst alles aan doen om van de drie edities die sowieso vaststaan prachtige evenementen te maken." Desondanks weet Van Overdijk ook hoe de Formule 1-wereld in elkaar steekt en vat hij het als volgt samen: "Er zijn heel veel races in Europa. Het is dus geen vanzelfsprekendheid meer. Sterker nog, ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat wij na 2025 niet zomaar meer jaarlijks op de kalender zullen staan."

Richting van F1 nog belangrijker dan veelbesproken funtaks

Bij dit grotere plaatje van FOM kwam afgelopen winter nog berichtgeving over de veelbesproken entertainmentbelasting in Zandvoort, de zogenaamde funtaks. De gemeente en de Dutch Grand Prix houden er verschillende visies op na, al verwacht Van Overdijk dat de plooien uiteindelijk wel worden gladgestreken. "In Nederland hoef je het gelukkig ook niet altijd met elkaar eens te zijn. Wij benaderen F1 vooral als een evenement dat heel veel waarde toevoegt voor de regio, wereldwijd zien mensen Zandvoort weer en wordt het ook voor jongere generaties op de kaart gezet. De benaderingswijze van de gemeente Zandvoort is dat zij kosten maken voor het evenement. Dat is natuurlijk waar en ontkennen wij absoluut niet. Het is een iets andere invalshoek, al ben ik ervan overtuigd dat we allebei het beste voor hebben met het evenement. Soms mag er best wat wrijving zijn voor de glans. Maar nogmaals: belangrijker is hoe FOM de Europese races na 2025 ziet", sluit Van Overdijk af.