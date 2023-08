Tijdens de Ziggo Sport 'Watch Along' volgen presentatoren Robert Doornbos en Rob Kamphues, samen met hun gasten, vanuit de studio de live-uitzending van de Grand Prix in Zandvoort en voorzien zij de gebeurtenissen van commentaar. De kijkers zijn dus live getuige van hoe zijn de race beleven. Bovendien is er tijdens deze 'Watch Along' de gelegenheid om vragen te stellen, die direct door het presentatieduo beantwoord worden. Een opvallende gast in deze uitzending is zanger en raceliefhebber Guus Meeuwis, en de uitzending zelf wordt live uitgezonden vanuit Jack's Beach House in Zandvoort.

De 'Watch Along' is open voor alle Nederlandse kijkers en wordt kosteloos gestreamd via Motorsport.com Nederland, en is tevens te zien via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport. De uitzending begint om 15.00 uur. Het initiatief biedt een interactieve manier om de Grand Prix van Nederland te beleven, waarbij commentaar, analyses en directe interactie met de presentatoren een dieper inzicht kunnen bieden in de gebeurtenissen en aspecten van de race. Het concept past bij de ambitie van Ziggo Sport om een breed publiek te betrekken bij de autosport en biedt kijkers een alternatieve manier om het evenement te ervaren en meer te leren over de dynamiek van de race en de strategische beslissingen die worden genomen.

“Ziggo Sport wil zoveel mogelijk Formule 1-fans optimaal laten meegenieten van unieke sportbeleving. Daarom gaan we iets nieuws doen: Ziggo Sport Watch Along. Met Watch Along kunnen de liefhebbers voor het eerst kijken hoe hun favoriete F1-kenners de race beleven. Door te kiezen voor dit interactieve format willen we de fans nog dichterbij laten komen: Watch Along is het perfecte tweede scherm. Het wordt een combinatie van deskundigheid en plezier”, vertelt Marcel Beerthuizen, directeur van Ziggo Sport.

Programmering Ziggo Sport tijdens Dutch GP

Naast deze ‘Watch Along’ tijdens de race, zendt Ziggo meer programma’s uit rondom de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Het Race Café, de talkshow met hosts Rob Kamphues en Robert Doornbos, wordt op donderdag en vrijdag live uitgezonden vanaf het strand. Deze uitzendingen beginnen om 22.30 uur. Op zaterdag worden de hoogtepunten van de kwalificatie getoond en uitgebreid nabesproken. Op zondag is er vanaf 14.00 uur een voorbeschouwing op de race te zien, gevolgd door de Watch Along. Aansluitend volgt een uitgebreide nabeschouwing met analyses, hoogtepunten en interviews.

Donderdag 24 augustus

22.30 uur | Race Café vanuit Zandvoort | Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)

Vrijdag 25 augustus

22.30 uur | Race Café vanuit Zandvoort | Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)

Zaterdag 26 augustus

17.00 uur | Race Café: kwalificatie vanuit Zandvoort | Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)

Zondag 27 augustus

14.00 uur | Race Café: voorbeschouwing vanuit Zandvoort | Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)

(kanaal 14 & Select) 15.00 uur | Ziggo Sport Watch Along | Motorsport.com Nederland en YouTube-kanaal van Ziggo Sport

17.00 uur | Race Café: nabeschouwing vanuit Zandvoort | Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)