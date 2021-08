In Zandvoort hebben ze er 36 jaar op moeten wachten, maar het aftellen naar de eerste Formule 1-race op Nederlandse bodem sinds 1985 is nu echt in de laatste fase aanbeland. Over minder dan een maand tijd is het zover en zal er eindelijk weer met Formule 1-bolides geracet worden over het duinencircuit.

Grootste Nederlandse sportevenement van het laatste decennium

Ter voorbereiding op de Dutch Grand Prix ondergaat het circuit van Zandvoort momenteel een ware metamorfose. Elke dag – ook in de weekenden – werken meer dan 200 mensen aan de opbouw van “het grootste sportevenement van het laatste decennium in Nederland”. De organisatie mikt op ruim 100.000 toeschouwers per dag, waarvoor bijna 90.000 tribuneplaatsen worden gerealiseerd.

Driekwart van de tribunes is inmiddels opgebouwd, waardoor het ook voor de buitenstaanders steeds duidelijker wordt in wat voor oranjegekleurde arena Max Verstappen, Lewis Hamilton en al die andere coureurs begin september gaan racen. De tijdelijke tribunes tegenover de pits ogen gigantisch, maar ook het stadionachtige gedeelte in de Hans Ernst Bocht oogt imposant. De coureurs zullen begin september aan alle kanten omgegeven zijn door metershoge tribunes wanneer zij hun bolides door de chicane sturen, op weg naar de laatste twee bochten van het circuit.

Naast de tribunes worden ook de vele hospitality lounges in rap tempo uit de grond gestampt. Zo staan er achter de hoofdtribune al de nodige tijdelijke complexen overeind, maar is ook de enorme F1 Paddock Club aan de binnenkant van de Tarzanbocht al zo goed als klaar. De resterende onderdelen van het circuit zoals de F1 Fanzone zullen de komende weken worden opgebouwd.

Lammers rekent op volle tribunes

Sportief directeur Jan Lammers is enthousiast over de metamorfose van ‘zijn’ Zandvoort: “De opbouw is fascinerend om te zien”, vertelt de voormalig F1-coureur, die tegelijkertijd ook gespannen het besluit van het demissionaire kabinet afwacht. Het is namelijk nog altijd onbekend of, en zo ja hoeveel toeschouwers vanwege de coronapandemie aanwezig mogen zijn bij de Dutch Grand Prix. De organisatie gaat echter uit van het beste scenario: volle bak op alle drie de dagen dat er gereden wordt: “We bereiden ons nog steeds voor op een evenement met al het publiek. Nu de coronacijfers weer beter worden, hebben we genoeg redenen om met vertrouwen uit te kijken naar de terugkeer van de Dutch Grand Prix na 36 jaar. Het is echt indrukwekkend wat er allemaal al staat. We zijn 26 juni plankgas begonnen met de opbouw en bouwen aan een echt uniek Nederlands sportevenement van wereldformaat.”

Rekenen op volle tribunes is niet alleen het gedroomde scenario van de organisatie. Het is vanwege de voorbereidingstijd ook het enige scenario waar rekening mee moet worden gehouden: “We moeten zorgen dat we er helemaal klaar voor zijn. Dat is onze plicht richting alle kaarthouders. We hebben nu geen andere keuze, maar wij zijn nou eenmaal niet in balbezit qua beslissingsbevoegdheid. Die bal ligt bij de overheid. Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat de maatregelen van de overheid het gewenste effect hebben en dat alle sportevenementen in de buitenlucht na 1 september weer met volledige capaciteit doorgang kunnen vinden. De onderzoeken van de Fieldlab evenementen bewijzen dat en wij willen en kunnen dat veilig uitvoeren. Het zou toch ook doodzonde zijn om al dit moois weer te moeten afbreken zonder dat we de strijd om de wereldtitel hier live in Nederland kunnen beleven.”