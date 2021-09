Dutch GP kijkcijferkanon voor Ziggo Sport met 3 miljoen kijkers

Na 36 jaar keerde de Formule 1 eindelijk terug in Nederland. Net als tijdens de voorgaande edities reisde het circus af naar Zandvoort, waar het hele weekend 70.000 oranjefans op de tribune plaatsnamen. Het gros van de Nederlandse Formule 1-fans kon er vanzelfsprekend niet bij op de Noord-Hollandse omloop en dus besloot Ziggo Sport om uit te pakken rond de Dutch Grand Prix. Zo werden alle kanalen in het Ziggo Sport-pakket dit weekend voor alle providers geopend, zodat zoveel mogelijk mensen de race konden bekijken. Bovendien pakte het bedrijf uit met de voor- en nabeschouwingen, die langer duurden en bovendien op locatie in Zandvoort werden gemaakt.

Die keuzes lijken hun vruchten te hebben afgeworpen, want de Nederlandse Grand Prix werd de best bekeken F1-race die Ziggo Sport tot dusver heeft uitgezonden. Op Ziggo Sport, het open kanaal voor abonnees van kabelaar Ziggo, keken gemiddeld 1.642.000 mensen naar de race. Daar komen nog 1.342.000 kijkers bij op Ziggo Sport Select, dat afgelopen weekend dus voor heel Nederland te bekijken was. Het totaal aantal kijkers blijft dus net onder de 3 miljoen steken, maar dat is voor Ziggo Sport nog altijd een record. Dat vorige record werd gevestigd tijdens de Grand Prix van Bahrein van 2021, toen de race 2,5 miljoen kijkers trok.

Als gekeken wordt naar het aantal kijkers dat in ieder geval één aaneengesloten minuut naar de race keek, lopen de cijfers nog verder op. Op Ziggo Sport kwam het totaal daarbij uit op 2.017.000 mensen, terwijl dat voor Ziggo Sport Select 1.710.000 was. In totaal hebben ruim 3,7 miljoen mensen dus minimaal één minuut van de Nederlandse Grand Prix gezien.

Ook andere Formule 1-programma’s van Ziggo Sport trokken veel kijkers. Voor de nabeschouwing van de race bleven in totaal bijna 2 miljoen kijkers zitten (1.191.000 op Ziggo Sport, 806.000 op Select). Ook de kwalificatie op zaterdag werd ruimschoots beter bekeken dan gebruikelijk met gemiddeld 820.000 kijkers op Ziggo Sport en 492.000 kijkers op Ziggo Sport Select.