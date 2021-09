Dutch GP: Historie, winnaars, circuit, ronderecord en meer

De Nederlandse Formule 1-fan heeft er lang op moeten wachten, maar op 5 september is het eindelijk zo ver: de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort. We vertellen je aan de hand van de meest gestelde vragen alles over de historie van de race en de belangrijkste wetenswaardigheden.

Hoeveel Dutch GP’s zijn er verreden?

Er zijn in totaal 34 Grote Prijzen van Nederland verreden, waarvan 30 binnen het officiële wereldkampioenschap Formule 1. De eerste editie vond plaats in 1948, de laatste in 1985. Die eerste race kreeg de naam Zandvoort Grand Prix. In 1952 maakte de wedstrijd voor het eerst deel uit van het officiële wereldkampioenschap Formule 1. De jaren daarvoor werd de race als losstaand 'non-championship' evenement georganiseerd, wat in die tijd heel gebruikelijk was. In de jaren dertig werd er al op een stratencircuit in Zandvoort geracet, na de Tweede Wereldoorlog werd het permanente circuit aangelegd.

Wie hebben de Dutch Grand Prix gewonnen?

De meest succesvolle coureur in de historie van de Grand Prix van Nederland is de Brit Jim Clark. Tussen 1963 en 1967 won hij viermaal op Hollandse bodem. In 1966 moest hij de winst laten aan Jack Brabham. Jackie Stewart en Niki Lauda kwamen in Zandvoort driemaal als eerste over de meet. Het meest succesvolle team in de Dutch GP is Ferrari. De Scuderia heeft acht F1-overwinningen behaald, plus een zege in het pre-F1 tijdperk.

Wanneer was de eerste Grand Prix van Nederland?

De eerste Formule 1-race op Nederlandse bodem vond plaats in 1948. Het circuit in Zandvoort organiseerde dat jaar een GP die niet meetelde voor een kampioenschap. Het officiële Formule 1 wereldkampioenschap bestond in die tijd nog niet, dat werd pas in 1950 opgericht. De eerste race die meetelde voor het WK Formule 1 in Zandvoort vond plaats in 1952. De wedstrijd werd gewonnen door Ferrari-coureur Alberto Ascari.

Op welke circuits is de Dutch GP verreden?

De Nederlandse Formule 1-races zijn allemaal in Zandvoort verreden. In die periode is het circuit diverse malen onder handen genomen. De lay-out van 1948 beschikte niet over de bochtige middelste sectie. Waar men nu na bocht 8 rechtsaf stuurt, ging men destijds via een bocht genaamd Hondenvlak rechtdoor naar de fameuze Tunnel Oost, om met snelle rechte stukken uit te komen bij Bos Uit, de huidige Arie Luyendyk-bocht. De lay-out waar men nu op racet dateert uit 1999, voorzien van enkele aanpassingen voor de komst van de Formule 1.

Waarom verdween de Formule 1 uit Nederland?

Circuit Zandvoort kreeg in de jaren 80 met steeds meer problemen te maken. Er was geen ruimte en geld om het circuit te verbeteren en omwonenden klaagden steeds vaker over geluidsoverlast. Als oplossing werd een plan bedacht voor een infield-sectie, dat verder af lag van het dorp Zandvoort. Dat werd in januari 1987 goedgekeurd. Een paar maanden later ging het bedrijf dat het circuit commercieel exploiteerde (CENAV) failliet. Daarmee verdween ook de Formule 1 uit Nederland. Het circuit werd gered van de ondergang door Stichting Exploitatie Circuit Park, maar er was geen geld om de koningsklasse van de autosport terug te halen. Bovendien was er weinig aanleiding om naar Nederland te komen vanwege een gebrek aan succesvolle rijders. Met de komst van Max Verstappen kwam daar verandering in.

Heeft een Nederlander ooit de Dutch GP gewonnen?

Nee, nooit eerder stond een Nederlandse coureur op de hoogste trede van het podium na de Grand Prix van Nederland. Over het algemeen waren thuisrijders nooit erg succesvol in de Formule 1-races op Nederlandse bodem. Het beste resultaat van een landgenoot is de zesde plaats: eenmaal door Carel Godin de Beaufort in 1962 (op vier ronden van de winnaar) en door Gijs van Lennep in 1973 (twee ronden achter de winnaar).

Max Verstappen is de enige Nederlandse coureur die een Grand Prix heeft gewonnen. Zijn vader Jos is de enige andere Nederlander die op het Formule 1-podium stond.

Over hoeveel ronden gaat de Dutch GP 2021?

De Formule 1-race op Circuit Zandvoort telt 72 ronden. Daarmee is het qua aantal ronden de op een na langste race van het seizoen, achter Monaco. De totale raceafstand komt neer op 306,648 kilometer. Een Formule 1-race gaat altijd over minimaal 305 kilometer. De ronde waarin deze afstand wordt overschreden, is over het algemeen ook de laatste ronde van de race.

Hoe heten de bochten van Circuit Zandvoort?

De Formule 1 lay-out van Circuit Zandvoort beschikt over veertien bochten. Het hoogteverschil bedraagt 7,92 meter. Bij de meest recente verbouwing zijn de Hugenholtzbocht en de Arie Luyendykbocht voorzien van een banking. Eerstgenoemde heeft een hellingshoek van 19 graden, de laatste bocht voor start-finish heeft een hellingshoek van 18 graden.

Tarzanbocht Gerlachbocht Hugenholtzbocht Hunserug Slotemakerbocht Geen naam Scheivlak Masterbocht Bocht 9 CM.com Bocht Hans Ernst Bocht Geen naam Kumhobocht Arie Luyendyk Bocht

Waar komt de naam Tarzanbocht vandaan?

Er doen vele verhalen de ronde over de oorsprong van de naam Tarzanbocht. Het meest gehoorde verhaal, bevestigd door Zandvoorter Jan Lammers, gaat over de volkstuintjes die vroeger op de plek van de eerste bocht van het circuit lagen. Deze tuintjes moesten plaatsmaken voor het circuit. Een van de eigenaren van zo'n volkstuintje, in het dorp Tarzan genoemd vanwege zijn postuur, was het daar niet mee eens. Hij ging pas akkoord toen men hem beloofde dat de betreffende bocht zijn naam zou krijgen.

Heeft Max Verstappen ooit geracet in Zandvoort?

Jazeker, Verstappen heeft eenmaal op Circuit Zandvoort geracet: tijdens de Zandvoort Masters of Formula 3 in 2014. Hij kwalificeerde zich op pole-position, met meer dan zes tienden voorsprong op de eerste achtervolger, en won de race met een marge van bijna tien seconden. De Nederlander Jules Szymkowiak finishte als tweede maar kreeg een tijdstraf na een incident in de eerste bocht. Daardoor werd Steijn Schothorst gepromoveerd naar de tweede stek, voor Nabil Jeffri.

Ronderecord Circuit Zandvoort

De snelste ronde ooit op Circuit Zandvoort is een 1.19.511 en staat op naam van Max Verstappen. De Nederlander zette deze tijd in 2017 neer tijdens een demo met de Red Bull RB8. Dit was voor de ingrijpende verbouwingen waaronder de kombochten. Het officiële baanrecord op de 2020 F1 lay-out staat nu op naam van Mike Cantillon in een Williams FW07C uit 1981 tijdens de Historic Grand Prix 2020: een 1.31.977.

Onboard: Max Verstappen over het vernieuwde Circuit Zandvoort