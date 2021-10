Dutch GP blijft in september: "We zijn erg blij met deze datum"

Om de coronamaatregelen zoveel mogelijk te omzeilen, heeft Zandvoort voor afgelopen zomer ingezet op een plekje in september. De Formule 1 had de Dutch Grand Prix eigenlijk voor mei in gedachten en in eerste instantie zelfs als eerste Europese race. Na het succes van ruim een maand geleden is er echter geen enkele reden meer om in te grijpen. Zowel de organisatie in Zandvoort als ook Formula One Management is te spreken over de huidige plek, waardoor het duinencircuit ook volgend jaar tot de triple header met Spa-Francorchamps en Monza behoort.

"Met de datum in 2022 zijn we heel tevreden", laat Jan Lammers namens de organisatie weten. "Zoals eerder gezegd, we verlengen de zomer in Zandvoort. Het sluit perfect aan, precies in het staartje van de vakantieperiode. Dat is gunstig voor ondernemers in de regio." Daarnaast staat men in Zandvoort te popelen om volgend jaar groots uit te pakken met plannen die eigenlijk al voor 2021 op papier stonden: het zogenaamde 'ultimate race festival'. "Wij kijken er inderdaad naar uit om in 2022 echt uit te pakken en dit keer met een ruim aanbod aan entertainment en nog meer publieksactiviteiten." Dat ruime aanbod zal concreet bestaan uit meer optredens van artiesten en een volgepakte fanzone.

Nog kaarten beschikbaar voor Dutch GP 2022

Het entertainmentgedeelte is afgelopen september geschrapt door de geldende coronaregels en ook om de kosten bij twee derde bezetting te drukken. Desondanks bleken de Formule 1-kopstukken zeer onder de indruk van het oranjefeest in de duinen. Zo heeft Zandvoort in eerste instantie een contract voor drie seizoenen op zak, maar ziet F1 de optie voor twee extra jaren al graag worden gelicht. "We hebben met z'n allen echt iets neergezet in 2021”, weet Lammers dan ook. “De toeschouwers en deelnemers waren superblij. Maar ondertussen zijn de voorbereidingen voor 2022 alweer in volle gang natuurlijk."

Die voorbereidingen bestaan onder meer uit het reguleren van de kaartverkoop. Kaarten voor 2021 die zijn doorgeschoven naar volgend jaar blijven uiteraard geldig en hetzelfde geldt voor mensen die tickets voor drie edities op zak hebben. Los daarvan is er nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar. De organisatie laat weten dat vaste klanten, oftewel leden van de Dutch GP Club, vanaf 15 oktober kaarten kunnen aanvragen in de voorverkoop. Op 1 november start de reguliere kaartverkoop, waarbij iedere geïnteresseerde voor maximaal zes kaarten kan gaan. Net zoals bij de eerste editie sinds 1985 wordt er gewerkt met een loting. Mensen die een aanvraag indienen, krijgen 10 november te horen of de kaarten zijn toegewezen of niet.