Zandvoort rekent ook na extra persmoment Rutte op doorgaan Dutch GP

Mark Rutte en Hugo de Jonge hebben maandag, na een nieuw corona-overleg van het demissionaire kabinet, aangegeven dat meerdaagse evenementen met een overnachting verboden blijven tot 1 september. Daardoor kan er een streep door grote festivals zoals Lowlands. Die sector heeft volgens Rutte zelf om duidelijkheid gevraagd. Die duidelijkheid komt er voor de organisatie in Zandvoort nog niet. Zo heeft de premier expliciet aangegeven dat er op 13 augustus pas een definitief besluit te nemen valt over het geplande Formule 1-festijn.

Uit navraag van Motorsport.com Nederland blijkt dat het persmoment van deze maandag niet meteen iets verandert voor de organisatie van de Dutch Grand Prix. Uit een statement in handen van deze redactie blijkt dat er op 13 augustus pas een definitief oordeel te verwachten valt en dat de organisatie tot die tijd blijft rekenen op een uitverkocht huis. De voorbereidingen gaan door zoals gepland. "Op 26 juli heeft de overheid aangekondigd dat meerdaagse muziekfestivals worden gecanceld. Voor alle duidelijkheid: de F1 Heineken Dutch Grand Prix is een sportevenement en valt daarom niet onder de regeling voor meerdaagse muziekfestivals."

"Als organisator zijn we afhankelijk van de regels en voorwaarden die de landelijke overheid aan ons als organisatie en aan de bezoeker stelt. We gaan ervan uit dat de huidige maatregelen van de overheid het gewenste effect hebben en dat diezelfde maatregelen na de 13de kunnen worden losgelaten voor professioneel georganiseerde sportevenementen", zo leest de verklaring. "Kortom, we bereiden ons op dit moment voor op de terugkeer van de F1 Heineken Dutch Grand Prix op basis van [de] volledige capaciteit." Mocht dat laatste daadwerkelijk kunnen, dan hopen de verantwoordelijken in Zandvoort meer dan 100.000 toeschouwers per dag te verwelkomen op het verbouwde circuit. Een negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs zou daar, met de kennis van nu, voor moeten volstaan.

Onboard: Max Verstappen op het vernieuwde Zandvoort