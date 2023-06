Wie Circuit Zandvoort betreedt, ziet dat de toegangsweg is aangepakt en de eerste tribunes zijn opgebouwd. In totaal moeten er 89.310 stoeltjes beschikbaar komen en wordt er gewerkt aan een nieuwe ‘Champions Lounge’ op het talud in bocht 14. “Het blijven bizarre aantallen [stoeltjes] die we neerzetten. Vanaf 3 juli gaan we de grotere hospitality’s opbouwen en dat betekent dat ergens eind juli het circuit ook dicht gaat voor de reguliere activiteiten”, beschrijft Van Overdijk. De algemeen directeur bevestigt vervolgens dat het evenement een grote duurzame stap heeft gemaakt. “We hebben een eigen energiecentrale, in samenwerking met Liander en met hulp van de provincie. Dat betekent dat we een veel grotere stroomaansluiting hier op het circuit hebben geregeld en daardoor minder dieselaggregaten hoeven te gebruiken.”

Niet groter maar beter

Met 105.000 verkochte kaarten is het evenement uitverkocht. Van Overdijk geeft aan niet de ambitie te hebben om een groter of een spectaculairder evenement te willen neerzetten. Niet nu, en ook niet in de verlenging in de vierde en vijfde editie. “We staan tot en met 2025 op de kalender en de doelstelling is om een evenement neer te zetten dat op de kalender uniek in zijn soort is. Er komen allerlei schitterende nieuwe Grands Prix bij en die doen dat op hun eigen manier. Zo doen wij dat dus ook, op onze eigen onderscheidende manier”, zegt Van Overdijk, waarbij hij de nadruk legt op het maken van impact. “Wij kiezen onderscheidend te zijn aan de kant van fan engagement, duurzaamheid, inclusiviteit en de manier waarop wij de economische spin-off genereren. We kijken op een andere manier naar het evenement en dat gevoel hebben we denk ik de afgelopen jaren op televisie overgebracht.”

Grote aandacht voor veiligheid

Van fakkelgooiers tot meldingen van ongewenst gedrag, de Dutch Grand Prix-organisatie kreeg te maken met fans die zich niet aan de – sociale – regels hielden. Er werden direct maatregelen genomen door bijvoorbeeld het openstellen van een speciaal nummer. En daar blijft het voor de komende editie niet bij. “We zijn met allerlei organisaties in gesprek gegaan zoals NOC*NSF, de Rutgers Stichting en overheden en ik denk dat we weer een volgende stap hebben gemaakt”, zegt Van Overdijk. “We organiseren een familie evenement en dat willen we veilig organiseren, voor iedereen. Man, vrouw, kinderen, iedereen moet zich op zijn gemak kunnen voortbewegen en daar hebben we alles aan gedaan. We hebben protocollen aangescherpt en zijn ervan overtuigd dat we als er iets zou kunnen gebeuren, dat we daar adequaat op zijn ingespeeld.”

Ook noemt hij een paar voorbeelden naast het telefoonnummer dat mensen kunnen bellen als iemand ‘ergens hinder van ondervindt’. “We hebben dit jaar ook fysieke punten op het terrein met mannelijke en vrouwelijke vertrouwenspersonen. We hebben de lijnen met politie geïntensiveerd en we hebben onze huisregels aangescherpt. We doen er op dat vlak alles aan om voor alles en iedereen een schitterend evenement te laten zijn.”

De Dutch Grand Prix is het eerste Formule 1-evenement na de zomerstop en wordt gehouden in het weekend van 27 augustus.