Dure crash Schumacher in Japan de druppel voor Haas, zegt Steiner

Na een solide debuutseizoen in 2021 mocht Mick Schumacher ook in 2022 weer plaatsnemen in een van de twee cockpits van Haas F1 Team. Daar waar hij in zijn eerste jaar teamgenoot Nikita Mazepin nog relatief eenvoudig de baas was geweest, moest de Duitser toezien dat zijn nieuwe stalgenoot Kevin Magnussen hem zeker in de eerste fase van 2022 om de oren reed. Bovendien bewees Schumacher zichzelf geen dienst door in de kwalificatie voor de Saudische Grand Prix hard te crashen, waardoor hij de race aan zich voorbij moest laten gaan. Niet veel later schreef hij opnieuw een auto af door tijdens de GP van Monaco in de fout te gaan.

Beide crashes zadelden Haas op met een flinke rekening, maar desondanks bleef Schumacher lang in de race om ook in 2023 voor het team uit te komen. Dat hij uiteindelijk toch aan de kant is gezet, komt volgens teambaas Guenther Steiner voor een belangrijk deel door de onnodige crash die hij meemaakte in Japan. Na afloop van de eerste training gleed Schumacher tijdens een ronde richting de pits met stevige vaart tegen de bandenstapels, waardoor de VF-22 flink beschadigd raakte. "Het gebeurde tijdens de verdomde in-lap", schrijft Steiner in zijn nieuwe boek Surviving to Drive. Het incident na de eerste training op Suzuka was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen voor de markante Italiaan, die Nico Hülkenberg aantrok als de nieuwe teamgenoot van Magnussen in 2023.

"Het gebeurde tijdens een in-lap! Natuurlijk was de baan heel nat, maar niemand anders slaagde erin om een auto af te schrijven terwijl ze terugreden naar de pits", vervolgt Steiner over het incident in Japan. "Na vijf minuten verliezen we een auto en nu moeten we er opnieuw eentje opbouwen. Ik kan geen coureur in dienst hebben van wie ik niet zeker ben dat hij een auto veilig rond kan krijgen tijdens een langzame ronde. Het is gewoon waanzin. Hoeveel mensen kunnen we wel niet in dienst nemen voor 700.000 dollar? Nu moet ik dat geld bij elkaar gaan zoeken."

In zijn boek doet Steiner ook uit de doeken dat de crashes van Schumacher in 2022 het team bij elkaar zo'n twee miljoen dollar hebben gekost. De Formule 2-kampioen van 2020 staat dit jaar niet op de F1-grid. Met zijn rol als reserve bij Mercedes en McLaren is hij wel betrokken gebleven bij de koningsklasse.

Video: Schumacher crasht kort na afloop van eerste training in Japan