Dutch GP maakt bekend wie Wilhelmus zingt voor start F1-race

Een kwartier voor de start van de Formule 1-race in Zandvoort wordt op de startopstelling het volkslied gespeeld. De eer om het Wilhelmus te zingen gaat in 2024 naar Duncan Laurence, in 2019 winnaar van het Eurovisie Songfestival. Hij treedt in de voetsporen van Andre Rieu, Floor Jansen en Davina Michelle. Zij zongen de voorbije edities het Nederlandse volkslied. Laurence zal op zijn eigen piano het Wilhelmus spelen. Tegelijkertijd kleurt het hele circuit rood, wit en blauw tijdens de grootste vlaggenactie ooit in de Nederlandse sporthistorie.

Duncan Laurence kijkt er naar uit op te treden op dit prestigieuze en internationale podium. "Het is een enorme eer om het Wilhelmus te mogen zingen tijdens de Dutch Grand Prix", aldus de zanger. "Het is een moment van nationale trots en ik kijk er enorm naar uit om dit met de wereld te delen." Laurence zal het Wilhelmus op een voor hem typische wijze ten gehore brengen. Hiervoor zal dus ook zijn piano op de startgrid verschijnen.

Jan Lammers, sportief directeur van het evenement, voegt toe: “Zoals altijd proberen we onze toeschouwers te vermaken en te verrassen tijdens de Dutch Grand Prix. We streven er altijd naar om het beste van ons mooie land te laten zien en daarmee ook echt onderscheidend te zijn. Dus wederom naast de spannende strijd op het circuit, ben ik trots op onze internationaal gewaardeerde Nederlandse aanpak.”