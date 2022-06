Dubbelinterview F1 en Liberty Media: Welke kant moet de Formule 1 op?

Greg Maffei, CEO Liberty Media: De Formule 1 is nog nooit zo gezond geweest als op dit moment. De belangstelling van fans is ongelooflijk groot. We hebben een mooie competitie op het circuit en we proberen teams ook commercieel te helpen. Je kunt vandaag de dag geen team meer voor minder dan 500 miljoen, of zelfs 700 miljoen dollar kopen. Je kunt het proberen, maar het zal moeilijk worden... De waarde van teams is verbazingwekkend gestegen. Dat komt voor een deel door dingen die zijn gedaan om meer competitie en een gelijkwaardiger speelveld te krijgen. Je hebt nou eenmaal een gezond ecosysteem nodig om het voor alle teams goed te laten werken. Al die dingen zijn met het budgetplafond in gang gezet en dat zie je terug in de toegenomen interesse van fans. Op TV zijn de cijfers moment goed, maar ook op locatie hebben we nog nooit grotere evenementen gehad dan nu. In dat opzicht gaat het goed met de sport.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Stefano, bij dat verhogen van de waarde en het creëren van een gelijkwaardig speelveld, heeft een budgetplafond een grote rol gespeeld. Het leek er eigenlijk op dat we zoiets in deze sport nooit voor elkaar zouden krijgen...

Stefano Domenicali: Absoluut waar. De visie van Greg en Chase (Carey), die we veel lof moeten toezwaaien, was dat er gebroken moest worden met wat er voorheen gebeurde. Die breuk betekende een andere manier van zaken doen in de sport. De Formule 1 moest financieel duurzaam worden. We kunnen best praten over inkomsten die hoger kunnen, maar aan de andere kant heb je de kosten. De beste manier om ervoor te zorgen dat de marge tussen de inkomsten en de uitgaven groter wordt, is het controleren van wat je uitgeeft. In dat opzicht was het budgetplafond een grote mijlpaal, eentje die de visie van de sport heeft veranderd en het geheel duurzamer heeft gemaakt.

Duurzaam ondernemen betekent dat de teams kunnen investeren en groeien. Dat is nu het geval, alle partijen zijn momenteel financieel gezond waardoor we kunnen denken aan een grotere toekomst. Denken aan een grotere toekomst betekent overigens dat we respect moeten hebben voor wat Formule 1 is geweest, maar ook dat we nieuwe markten moeten aanboren die ons in staat stellen om door te groeien. Dat bedoel ik niet alleen financieel, maar ook qua wereldwijde uitstraling en de passie voor de sport. We hebben het hier over een sport die om emotie draait, waarbij de aandacht op het circuit moet liggen. Het moet om geweldige races draaien, die ervoor zorgen dat de coureurs - onze sterren - de kans krijgen om onderling te strijden. Daarnaast is het belangrijk om de nieuwe generatie fans erbij te betrekken, dus om de coureurs via sociale media zichtbaarder te maken. We moeten verschillende verhaallijnen creëren voor verschillende soorten fans.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Wat is de invloed hiervan op sponsoring? Ik denk dat er niet zo'n toestroom van nieuw sponsorgeld is geweest in de Formule 1 sinds de tabaksreclame mid-2000 in de ban is gedaan. Vrijwel ieder team waar je mee spreekt, zegt sponsoren af te moeten wijzen...

GM: Ik denk inderdaad dat teams sponsoren moeten afwijzen, de ruimte op de auto's om er een logo op te plakken is natuurlijk beperkt. Daarbij moeten we ook vaststellen dat de groeiende belangstelling van technologiebedrijven een groot aandeel heeft, kijk maar eens hoeveel auto's nu een technologiesponsor of meerdere bedrijven uit Sillicon Valley als partner hebben. Dat heeft nieuwe deuren geopend, al heb je natuurlijk ook fans die een andere achtergrond hebben [Netflix] en die vooral verhalen over coureurs en hun persoonlijkheden willen zien. Gevolg daarvan is dat we steeds meer jonge fans moeten bedienen. Volgens een onderzoek van Motorsport Network (Global F1 Fan Survey 2021) hebben we de gemiddelde leeftijd van onze fans met vier jaar naar beneden gekregen. Dat is natuurlijk ook weer aantrekkelijk voor een heleboel andere merken en dus sponsoren. Al met al hebben we het geluk dat we nu allerlei soorten sponsoren in de sport hebben.

SD: Om aan te vullen, denk daarbij ook aan de interesse vanuit de cryptowereld. We hebben inmiddels tien cryptobedrijven die actief zijn in de Formule 1. Ik kan je vertellen dat voor softwarebedrijven hetzelfde geldt. Het is een gezonde situatie. Het betekent namelijk dat teams voor het eerst geen leningen hoeven af te sluiten om het hoofd boven water te houden. Ze zijn financieel solide en daarom is het ook zo belangrijk dat we een sterk collectief houden. We hebben vandaag de dag geen enkele moeite om extra teams te krijgen, er is zelfs een hele lijst. Sommige van die geïnteresseerden [Andretti] zijn iets luidruchtiger dan anderen, maar veel mensen en investeerders willen graag in F1 actief zijn. Maar wij moeten de zaak beschermen, al is het natuurlijk wel een extra signaal dat de sport momenteel er momenteel goed voor staat.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Wil dat ook zeggen dat je met tien F1-teams op het juiste aantal zit?

SD: Ik denk het wel, ja. Iemand die daar nog bij wil komen, moet significant iets toevoegen.

GM: Over dat jongere publiek wil ik trouwens nog iets zeggen. We geven Netflix daar vaak de credits voor, maar het is fascinerend om te zien hoeveel mensen onze sport op een andere manier hebben ontdekt. Sociale media spelen daar een grote rol in en het effect van gaming mag ook niet onderschat worden. In games kun je tegenwoordig met Lando Norris spelen op de circuits waarop Lando zelf ook rijdt, dat spreekt veel jongeren aan. Jaren geleden hadden we die dingen nog niet. Dit alles het heeft de sport tastbaarder gemaakt. Natuurlijk heeft F1 nog steeds wel iets exclusiefs in zich, maar er zijn absoluut elementen die veel toegankelijker zijn geworden.

Een ander doel was om de sport in de Verenigde Staten te laten groeien. We hebben dit jaar het debuut van de Miami Grand Prix gezien, volgend jaar komt Las Vegas er nog bij als derde race in Amerika. Welke andere gebieden wil je als F1 nog graag bezoeken?

SD: Er zijn genoeg gebieden in de wereld die graag een Formule 1-race willen organiseren. Maar er is één gebied in het bijzonder waar we onszelf willen ontwikkelen en dat is Afrika. We zijn een wereldkampioenschap, maar in Afrika komen we momenteel niet. Daardoor werken we er hard aan om daar snel weer een Grand Prix te hebben. Verder is er veel interesse vanuit het Verre Oosten, Azië dus. Tegelijkertijd willen we de interesse vanuit Europa natuurlijk niet verliezen, want we zijn hier geboren. We zullen hier ook blijven, laat daar geen misverstand over bestaan. Ik hoor veel dingen over races in Europa die niet waar zijn. Het mooie van de huidige situatie is dat we opties hebben.

Een andere en belangrijke strategie voor de komende jaren is om in 2026 over te stappen op volledig duurzame brandstoffen. F1 wil deze technologie laten zien op het grootste podium, al moet er voordien nog wel een behoorlijke transformatie komen?

SD: Dat is waar en op dat vlak willen we ook realistisch zijn. We willen allemaal snel verandering zien en denken ook dat dergelijke stap goed zijn voor de automerken, maar het is niet reëel om te denken dat elektrificatie over twee jaar al de hele wereld heeft veranderd. We weten dat zoiets niet mogelijk is. Daardoor denken wij dat de keuze voor hybride-motoren de juiste is. Daarin worden we gesterkt door het feit dat er momenteel veel interesse vanuit motorleveranciers is.

GM: Sport kan op verschillende manieren een positief effect hebben. We denken dat één van die positieve effecten kan ontstaan door terug te gaan naar Afrika en door de wereldwijde interesse in autosport te vergroten. Daarbij kiezen we niet per definitie voor plekken waar we het meeste geld kunnen verdienen. Je moet vooral investeren in wat goed en duurzaam is voor de lange termijn.

Dat geldt ook voor elektrificatie. Als je naar Amerika kijkt, dan weet ik dat daar 200 miljoen auto's rondrijden. Gemiddeld gaan die een jaar of elf mee, of zelfs nog langer. Mensen kopen overwegend gebruikte auto's, waardoor er maar 15 tot 17 miljoen nieuwe auto's per jaar bij komen. De rekensom is dan snel gemaakt. Stel dat een derde van de nieuwe auto's volledig elektrisch is, dan duurt het nog steeds erg lang voordat je een heel wagenpark van 200 miljoen auto's duurzaam hebt. De realiteit is dat het meer effect heeft om die 200 miljoen auto's van betere, duurzame brandstof te voorzien. Ik zeg niet dat we het hele probleem daarmee oplossen, maar als we met onze kennis van duurzame brandstoffen een bijdrage kunnen leveren, dan lijkt me dat positief.

Financial Times and Motorsport Network event 1 / 11 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Financial Times and Motorsport Network event 2 / 11 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Financial Times and Motorsport Network event 3 / 11 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Financial Times and Motorsport Network event 4 / 11 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Financial Times and Motorsport Network event 5 / 11 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Financial Times and Motorsport Network event 6 / 11 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Financial Times and Motorsport Network event 7 / 11 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Financial Times and Motorsport Network event 8 / 11 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Financial Times and Motorsport Network event 9 / 11 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Financial Times and Motorsport Network event 10 / 11 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Financial Times and Motorsport Network event 11 / 11 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

We begonnen dit gesprek met de constatering dat F1 vijf jaar in handen is van Liberty Media. Om af te sluiten, welke zaken moeten er in de komende vijf jaar nou absoluut gebeuren?

GM: Wij hebben het geluk dat we een sport leiden die al 72 jaar bestaat. Daardoor moeten we vooral aan de lange termijn denken, met de historie in het achterhoofd. We kunnen momenteel op veel interesse rekenen, maar we willen die groei vooral doortrekken naar de toekomst. Om deze 72 jaar oude onderneming te laten groeien, moeten we dingen doen zoals naar Afrika gaan en nadenken over duurzaamheid. Die zaken gaan overigens niet alleen over de komende vijf jaar, maar ook over de vijf jaar daarna en zelfs nog verder vooruit. We hebben het momentum nu te pakken en willen daar graag gebruik van maken, niet alleen financieel maar ook zeker voor de sport als geheel. Dat is de ambitie.