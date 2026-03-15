Dubbele punten voor Alpine, maar Gasly baalt van P6

In Melbourne had Alpine nog moeite om de auto en de nieuwe krachtbron van Mercedes goed te begrijpen. In China, twee kwalificaties, een sprint en een race later, lijkt het tij echter te keren.

In de sprintrace op zaterdag moest Pierre Gasly nog genoegen nemen met een teleurstellende elfde plaats, maar in de kwalificatie van de Grand Prix leek het Franse team iets te hebben gevonden dat de verwachtingen voor de race deed stijgen. Gasly plaatste zich op P7 en finishte de race uiteindelijk op een zesde plaats. Teamgenoot Franco Colapinto startte vanaf P12 en kwam als tiende over de finish. Samen leverde dat Alpine negen kostbare WK-punten op.

Hoewel Gasly blij is met die punten, knarste hij na afloop ook met de tanden. "Diep vanbinnen is de racer in mij wel een beetje gefrustreerd dat we geen vijfde zijn geworden. Dat was vandaag absoluut mogelijk", zei de Alpine-coureur na de race.

Gevechten in het middenveld kosten tijd

De snelheid van de Fransman oogde in Shanghai competitief in het middenveld: zijn racepace lag net achter die van de Mercedessen en de twee Ferrari’s. In de eerste stint kon Gasly de kopgroep nog enigszins in het vizier houden. Dat bij de nieuwe auto’s van 2026 vroeg of laat een safety car het veld weer zou samenbrengen, was bij Alpine al ingecalculeerd.

Pierre Gasly in gevecht met zijn eeuwige rivaal Esteban Ocon. Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Maar juist bij de herstart ging het mis. "Om de een of andere reden miste ik vermogen, de boost kwam niet", blikt Gasly terug op het cruciale moment. Oliver Bearman profiteerde direct en ging aan de Fransman voorbij. Daarna raakte Gasly verwikkeld in stevige duels met Max Verstappen en andere coureurs uit het middenveld.

Dat kostte niet alleen energie, maar ook kostbare tijd ten opzichte van Bearman. Gasly gaf zich echter niet gewonnen en zette in de slotfase alles op alles. "Ik heb gepusht alsof elke ronde een kwalificatieronde was. Dat was echt geweldig!" Uiteindelijk verkleinde hij het gat op Bearman tot ongeveer 2,4 seconden, maar de finishvlag maakte een einde aan zijn opmars.

Ook Colapinto kritisch

Tegelijkertijd mag Gasly zijn handen dichtknijpen. McLaren zag beide auto’s uitvallen en bovendien vielen twee coureurs die voor hem op de grid stonden al vóór de start weg. Of Gasly Max Verstappen had kunnen passeren zonder diens technische probleem, blijft bovendien de vraag.

Aan de andere kant van de garage profiteerde Colapinto eveneens van de uitvalbeurten. De Argentijn pakte zijn eerste WK-punt sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten in oktober 2024, toen hij nog voor Williams reed. Toch was ook hij kritisch op zijn eigen race. "Het is een geweldige dag voor ons, maar ik ben ook gefrustreerd. Ik wilde meer, maar sommige dingen liepen vandaag gewoon niet onze kant op."

Esteban Ocon en Franco Colapinto raken elkaar. Foto door: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Een van die dingen was een aanrijding met Esteban Ocon in de eerste bochtencombinatie na het lange rechte stuk. Colapinto had nieuwe banden gekregen en was nog zoekende naar grip. Ocon, op warme banden, schatte de snelheid van de Argentijn verkeerd in en knalde in de zijkant van de A526. De Fransman was er als de kippen bij om zijn excuses aan te bieden, maar het kwaad was al geschied. Colapinto ging in de rondte maar kon zijn weg vervolgen.

Briatore eindelijk content

Teambaas Flavio Briatore keek vooral tevreden terug op het resultaat in Shanghai. Voor hem is het bewijs dat het harde werk van het team vruchten begint af te werpen. "Negen punten en beide coureurs in de top tien – dat is een mooie beloning voor het team. Beide rijders hebben geweldig werk geleverd", aldus de altijd kritische Briatore. Tegelijkertijd weet hij hoe snel het beeld in de Formule 1 kan veranderen. "We weten dat dit een ontwikkelingsstrijd is. Met het oog op Japan zullen we genadeloos blijven pushen."