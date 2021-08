Na het teleurstellende nul-resultaat van Red Bull in de Grand Prix van Groot-Brittannië, liep ook de race op de Hungaroring voor het team uit Milton Keynes uit op een fiasco. Max Verstappen en Sergio Perez werden beiden in de eerste bocht van de race slachtoffer van een miskleun van Valtteri Bottas. Perez reed nog een klein stukje door, maar moest even verderop zijn auto langs de kant van het circuit parkeren. Gevreesd wordt voor veel motorschade aan de RB16B. Verstappen op zijn beurt, kon met een zwaar beschadigde auto door en wist uiteindelijk zelfs in de punten te finishen.

Honda's technisch directeur, Toyoharu Tanabe, zat zondag handenwringend langs het circuit. “Voor de tweede opeenvolgende race verloren we buiten onze schuld de kans om vooraan mee te strijden met Red Bull Racing Honda”, blikt de Japanner terug. “Het is enorm frustrerend. Checo liep te veel schade op om door te kunnen gaan bij het incident in de eerste bocht en ook de auto van Max was zwaar beschadigd. Maar de monteurs hebben fantastisch werk verricht tijdens de rode vlag-periode en zo kon hij verder en ook de auto hard pushen, hoewel deze nog steeds beschadigd was.”

De impact van Bottas op de auto van Perez zorgde voor flink wat schade aan de bolide van de Mexicaan. De krachtbron kreeg een flink klap te verduren en gevreesd wordt dat de bewuste motor dit seizoen niet meer inzetbaar is. "We zullen het terugsturen naar [het hoofdkantoor van Honda in] Sakura en het daar controleren. Maar er zijn enkele afwijkingen in de gegevens, dus ik denk dat het vrij moeilijk kan zijn om het in de toekomst te blijven gebruiken", vreest Tanabe.

AlphaTauri

De tegenslag bij Red Bull staat in schril contrast met de goede prestaties van Pierre Gasly en Yuki Tsunoda bij AlphaTauri. Beide coureurs wisten de chaos na de start goed te ontwijken en kwamen uiteindelijk als zesde (Gasly) en zevende (Tsunoda) over de streep, hoewel dat resultaat is bijgesteld naar een vijfde en zesde plaats vanwege de diskwalificatie van Sebastian Vettel. Gasly pakte ook nog een extra punt voor de snelste raceronde. “Ze evenaarden daarmee hun beste resultaat tot nu toe dit jaar”, aldus een blije Tanabe. “Het team is weliswaar in het constructeursklassement gezakt, maar beide coureurs hebben goed werk geleverd en een goed puntenaantal bij elkaar gereden, inclusief Pierre's punt voor de snelste ronde.”

“Dit zal belangrijk zijn voor onze strijd in het middenveld in de tweede helft van het seizoen. Het is jammer dat we de eerste helft niet op een hoog niveau hebben afgesloten, maar we nemen nu een korte pauze om verfrist terug te keren, weer aan het werk te gaan, alles van het eerste deel van het seizoen te analyseren en nog gemotiveerder te zijn om te blijven vechten voor de titel en meer overwinningen”, besluit Tanabe.