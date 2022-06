Williams: Dubbel aantal VS-bedrijven in F1 sinds toetreden Liberty

De Formule 1 staat momenteel op de top van de Olympus in de Verenigde Staten. Er was al een Grand Prix in Texas, maar onlangs werd in Miami een tweede Grand Prix op Amerikaanse bodem verreden. De derde is al aangekondigd: vanaf volgend jaar rijden Max Verstappen, Charles Leclerc en Lewis Hamilton ook door de gokstraten van Las Vegas. De groei van de F1 in Amerika volgt na verwoede pogingen om het land te veroveren. Decennialang lukte het F1-baas Bernie Ecclestone niet om er écht voet aan wal te krijgen met de koningsklasse van de autosport, ondanks races in onder meer Indianapolis.

Naast een toename in wedstrijden, is ook het aantal sponsors en partners uit Amerika de laatste jaren toegenomen. Grote bedrijven als Amazon, Google en Oracle zijn gaan samenwerken met F1-teams en het kampioenschap. Dat ziet ook James Bower, commercieel directeur bij Williams. Hij gaf zijn kijk op de zaak tijdens een Business of F1-forum in Monaco, georganiseerd door de Financial Times en Motorsport Network. "In 2015 waren er 45 bedrijven met een hoofdkwartier in de Verenigde Staten actief in de sport. Momenteel zijn dat er 108. Twee keer zoveel dus. Als we het hebben over technische partners, denk ik dat de Formule 1 onmiskenbaar de meest datagestuurde sport ter wereld is; ik zie dan ook een enorme toestroom van technologiebedrijven, vooral uit Noord-Amerika."

Bower noemde zijn eigen team als voorbeeld. "Wij hebben een nieuwe eigenaar, Dorilton. Maar weinig mensen begrijpen wat zij precies doen, maar ze zijn een investeringsmaatschappij uit New York met diverse bedrijven in hun portfolio. Een van hun activiteiten houdt verband met het durfkapitaal van Dorilton Ventures, wat je terugziet op onze auto en coureurs. Zij gebruiken de Formule 1 voor de oprichters van deze beginnende tech-bedrijven. Ze worden geïntegreerd in het team. Dit heeft een enorme aantrekkingskracht. Ze [Dorilton] benutten de mogelijkheid om te investeren in deze bedrijven via Williams en gaan zo de strijd aan met de grote investeringsmaatschappijen in Silicon Valley."

Volgens Bower komt de Amerikaanse groei niet uit de lucht vallen, maar liggen de wortels van het succes bij de terugkeer van de F1 in Amerika in 2012, met de Grand Prix in Austin, Texas. "Sindsdien zie je de sport groeien, mede ook door de uitzendingen van ESPN in de Verenigde Staten [sinds 2018]. De groei zette de laatste vijf jaar door met Liberty die de sport kocht, met hun marketing en managementprocessen. Het is fenomenaal. Met als kers op de taart Drive tot Survive en de nieuwe, ongelooflijke race in Miami."

"Alles komt nu samen"

Chloe Targett-Adams houdt zich vanuit de F1-organisatie bezig met het promoten van de races. Zij speelde een belangrijke rol bij de komst van de Formule 1 naar Miami en Las Vegas. Volgens haar is het de F1 gelukt om een "mooie combinatie te vinden van een geweldig raceproduct, een groep ongelooflijke jonge rijders en het Netflix-effect": "Dit komt nu allemaal samen." De Grand Prix van Miami onderstreept het succes, aldus Targett-Adams. "Daar zijn we sinds 2017 met de Dolphins mee bezig. Die race is er nu en er zitten meer dan 400.000 Amerikanen in het publiek, COTA meegerekend; dat we dit in tien jaar voor elkaar hebben gekregen, zegt mij dat we op het juiste moment de betrokkenheid van deze generatie hebben. Alles komt nu samen en zal verder groeien in de toekomst."