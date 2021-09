Drukte in Zandvoort "schuurt" volgens minister De Jonge

Onder meer op Twitter verscheen vrijdag een stroom aan kritiek van artiesten als Arjan Lubach, Tim Hofman, Diederik Ebbinge en Tim Knol. Zij snappen niet dat duizenden racesfans in de straten van Zandvoort en bij het circuit toegelaten worden, terwijl meerdaagse cultuurfestivals niet mogen.

Naast de gelukkigen die een kaartje hadden weten te bemachtigen voor de eerste vrije trainingen van de Formule 1, kwamen vrijdag veel mensen zonder toegangsbewijs sfeer proeven bij het circuit in Zandvoort. Donderdag was het ook al erg druk bij de renbaan in de duinen.

Ritty van Straalen (CEO festivalorganisator ID&T) geeft er in gesprek met persbureau ANP een eigen draai aan. Ze zegt er "blij van te worden die grote horden mensen te zien die op weg zijn naar de Formule 1." Dit geeft volgens haar hoop voor de entertainmentsector.

Naast de artiestenwereld mengden ook politici zich in de discussie. Zo schreef Attje Kuiken (PvdA) op Twitter:

De Jonge: "Het schuurt"

Volgens minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt er niet met twee maten gemeten. "De regels zijn voor alle sectoren gelijk", zei hij vrijdag tegen de NOS. "Ja, ik heb de beelden [van de drukte in Zandvoort] gezien. En dan zeggen mensen natuurlijk 'dat kan echt niet'."

"Ik zie wel dat de praktijk schuurt met wat de regels zijn."

"Een geplaceerd evenement kan. Daarbij moet je wel naar je plek toe, dat is onvermijdelijk", ging De Jonge verder. "Maar als iedereen op een kluitje staat te hossen, dan is het dus niet meer geplaceerd."

Volgens de bewindsman zijn de burgemeester en politie van Zandvoort verantwoordelijk voor de handhaving van de coronaregels. De gemeente laat aan RTL Nieuws weten dat het bij de mensenmassa's om "piekmomenten" gaat. "Het is hetzelfde als de in- en uitstroom bij een voetbalstadion die heel druk kan zijn. Het is absoluut geen festival", aldus een woordvoerder.