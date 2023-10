Drukte in pitstraat voor start F1 Austin: Aston Martin en Haas passen afstelling aan

De kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten verliep niet zoals gehoopt voor de twee teams die updates hadden meegenomen naar Austin. Haas F1 had met de veertiende en zestiende plaats voor Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen de betere kwalificatie, Fernando Alonso en Lance Stroll kwamen namens Aston Martin niet verder dan de zeventiende en negentiende tijd. Met name het laatstgenoemde team worstelde om op snelheid te komen, waarbij remproblemen in de eerste en enige vrije training niet hielpen.

Als gevolg van deze tegenvallende prestaties in de kwalificatie en de sprintrace, hebben beide teams besloten om wijzigingen aan de auto's door te voeren. Alonso stapt over op de Qatar-spec van de AMR23 terwijl Stroll wel met de updates blijft rijden. Omdat er zaken aan de afstelling zijn aangepast onder parc fermé-omstandigheden moet ook de Canadees vanuit de pitstraat starten. Op die manier kan Aston Martin de beide bolides over een raceafstand vergelijken.

In de pitstraat zullen zij vergezeld worden door Hülkenberg en Magnussen. Haas F1 introduceerde een stevig updatepakket voor haar thuisrace in Austin, maar die werkten tot nu toe nog niet zoals verwacht. Het team hoopte daarmee met name de aerodynamische onbalans van de VF-23, dat ten grondslag ligt aan het bandenprobleem waarmee het kampt, te verhelpen. Na de sprintrace klonken beide coureurs echter niet tevreden over de updates en voelden ze geen verbetering op het gebied van bandenslijtage.

Het Amerikaanse team wil echter nog niet te vroeg conclusies trekken en heeft voor de race besloten om de afstelling van beide auto's om te gooien in de hoop nog meer over de update te leren. Dat levert Hülkenberg en Magnussen dus ook een start vanuit de pitstraat op. Daar zullen zij zich dan wel voor beide Aston Martins mogen opstellen op basis van het kwalificatieresultaat. Hierdoor schuiven Daniel Ricciardo, Alexander Albon en Logan Sargeant door op de startgrid. Zij zullen de posities 14, 15 en 16 op de grid innemen, waar dat eerst respectievelijk P15, P18 en P20 zouden zijn.

Video: Samenvatting F1 Sprint op Circuit of the Americas