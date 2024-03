Het is erg druk op het Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabië. De tweede Formule 1-training is het enige moment dat de teams in representatieve omstandigheden de auto kunnen afstellen voor de race en de kwalificatie. Het was dus al de verwachting dat er veel gereden zou worden. Het levert daarbij echter wel wat gevaarlijke situaties op. Onder andere George Russell liet zich duidelijk over de boordradio horen.

Een blik op de tijdenlijsten laten een verrassend beeld zien. Fernando Alonso is voorlopig het snelste, voor George Russell. Max Verstappen staat derde op meer dan drie tienden.