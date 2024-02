Het Formule 1-seizoen 2024 is voor Ferrari nu echt begonnen. De Italianen presenteerden de nieuwe SF-24 dinsdagmiddag, waarna de auto daarna het asfalt van het Ferrari-circuit van Fiorano opzocht. Carlos Sainz had de eer om de shakedown te doen en zodoende de eerste kilometers in de bolide te maken. In de eerste ronde moest de Madrileen een auto volgen die hem filmde, daarna kon hij de wagen echt de sporen geven. Na ongeveer vijftien kilometer parkeerde de 27-jarige coureur de auto weer in de pitbox.

Op woensdag is de formatie uit Maranello opnieuw op Fiorano te vinden, deze keer voor een filmdag. De renstal mag 200 kilometer rijden met de nieuwe auto om promotievideo's op te nemen, maar ook om belangrijke data te verzamelen. Carlos Sainz mag woensdagochtend de auto nogmaals aan de tand voelen, waarna Charles Leclerc de middagsessie voor zijn rekening neemt.

De sessies worden op demonstratiebanden afgewerkt, iets wat vastgelegd is in de regels voor de shakedowns en filmdagen. De FIA wil daarmee alle teams gelijke omstandigheden geven tijdens de eerste meters in de auto's.