Verstappen redt het zonder DRS: "Gat met Lewis had groter moeten zijn"

Verstappen begon na zijn imponerende derde training als favoriet aan de kwalificatie, al benadrukt hij dat het geen sinecure is om dan ook echt te leveren. "Ik weet natuurlijk dat de Nederlandse fans het hele weekend al hadden verwacht dat ik pole-position zou rijden, maar zo makkelijk is dat allemaal niet." Des te meer doordat Verstappen op vrijdag nog niet helemaal tevreden was met de RB16B over één snelle ronde. "Maar van gisteren naar vandaag hebben we de auto nog wel een stuk beter gemaakt."

Onbedoeld schakelen en dienstweigerende DRS

Daardoor voelde de auto aan zoals gewenst op het duinencircuit, al ging het in de slotfase nog bijna mis. "Tja, die laatste ronde hè... De ronde zelf was goed, maar er gebeurden best wel wat dingetjes onderweg", laat hij in de paddock van Zandvoort weten in gesprek met de Nederlandse pers. "Uit bocht 3 ging ik bijvoorbeeld in één keer van de vierde naar de zesde versnelling. Op de snelweg is dat efficiënt, maar in een F1-kwalificatie niet echt", lacht de Red Bull-coureur "Het was daar heel hobbelig, ik schakelde op en hij ging ineens twee versnellingen omhoog. Daardoor heb ik 1.5 tienden verloren op weg naar bocht 7."

Daar bleef het niet bij qua tijdverlies, want de oplettende kijker heeft gezien dat Verstappens achtervleugel na de laatste bocht niet openklapte. "Na de laatste bocht ging mijn DRS niet open. Ik drukte wel gewoon op mijn hendel, dus schijnbaar was er een mechanisch probleem met de vleugel. Dat heeft me ook zeker nog meer dan een tiende gekost." Het maakt dat de kloof met Hamilton niet 0.038 van een seconde had moeten zijn, maar ongeveer drie tienden. "Het verschil had inderdaad groter moeten zijn, maar uiteindelijk was dit wel genoeg. Het geeft mij ook wel vertrouwen voor morgen. De snelheid zit er gewoon goed in, al komt het nu nog op aan hoe we met de banden omgaan."

Gesteund door de oranje massa

Naast die bandendegradatie zijn er nog twee andere facetten van belang: de inhaalopties voor concurrenten en de race pace van Red Bull. Om met dat laatste te beginnen, heeft Verstappen aangegeven dat hij heeft gewerkt aan de snelheid over één ronde. Maar gaat dat ten koste van de race pace? "Nee hoor, het ging bij mij puur om het gevoel over één ronde. Meestal als de auto over één ronde goed aanvoelt, dan gaat het in de race ook wel goed. Je moet in ieder geval zorgen dat het gevoel voor de kwalificatie goed is." Dat geldt al helemaal in Zandvoort, waar inhalen geen sinecure zal worden. Het maakt dat Verstappen er bijzonder goed voor staat, al rekent hij zichzelf nog niet rijk. "We moeten heel veel rondjes afleggen en hebben hier natuurlijk nog geen race gedaan. In dat opzicht kunnen er veel dingen gebeuren."

Klein voordeel daarbij is dat Verstappen zich gesteund weet door tienduizenden oranjefans. "Als ik volgas rijd dan kan ik het gejuich niet echt horen, maar in langzame rondjes of als ik via de boordradio communiceer met de engineer dan hoor ik de fans wel. Dat is alleen maar mooi. Het is natuurlijk een super event voor heel Nederland en wie weet kunnen we dit nog vele jaren doorzetten", hoopt Verstappen dat Zandvoort langer op de kalender blijft.

