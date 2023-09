De Grand Prix van Italië is zondag uitgedraaid op een onderhoudende race met felle gevechten. Er lijken op het eerste oog twee hoofdredenen voor te zijn. Om te beginnen hielp het dat Ferrari en Red Bull Racing met verschillende vleugelstanden op pad waren. Ferrari heeft veel tijd en moeite in de thuisrace gestopt en er een optimaal low-downforce pakket voor ontwikkeld. Red Bull had zo'n pakket niet en reed derhalve met meer vleugel. De extra downforce maakte dat Red Bull beter met de banden kon omgaan en een betere race pace had, al moesten Max Verstappen en later Sergio Perez wel aan minimaal één Ferrari voorbij om dat betere tempo te kunnen tonen. De Scuderia had ter verdediging het wapen van de topsnelheid en juist dat maakte de strijd vooraan onderhoudend.

Een tweede factor in dit geheel is dat de DRS veel minder effectief was op de hogesnelheidstempel in Noord-Italië. Door de kleinere achtervleugels was het DRS-effect minder groot dan normaal. Ook dit verklaart voor een deel waarom Carlos Sainz zonder DRS lange tijd zijn leidende positie kon verdedigen tegen Verstappen en ook waarom het latere gevecht tussen de Ferrari-rijders voor P3 zo spannend was. De aanvallende partij had relatief weinig voordeel van DRS, waardoor het geen walk-over halverwege het rechte stuk werd. Verder naar achteren leverde dit aspect ook meerdere fiftyfifty inhaalpogingen op, die in de remzone zelf moesten worden ingezet dan wel afgerond. Het komt op dergelijke momenten meer op de coureurs aan dan bij simpele DRS-acties op het rechte stuk en krikt de amusementswaarde dus omhoog.

Verstappen stipt belangrijk punt aan: hebben huidige auto's te weinig drag?

Alhoewel Monza een uitzondering is door de low-downforce afstellingen, roept het wel de vraag op of een kleiner DRS-effect de Formule 1 in algemene zin zou kunnen helpen? DRS is logischerwijs broodnodig met de huidige auto's, maar zou het net iets minder prominent kunnen? "Nou nee, ik denk het niet", reageert Verstappen in de persconferentie op die vraag van Motorsport.com. "Ik denk dat we op de meeste circuits nog steeds veel moeite hebben om op een normale manier in te kunnen halen. Aan het begin van dit jaar klaagden veel mensen er juist over dat inhalen zo lastig was. Wij hadden natuurlijk de luxe van een snelle auto en konden in Miami ook nog inhalen, maar in Miami klaagde verder zo'n beetje iedereen over een gebrek aan inhaalmogelijkheden. Kunnen jullie je nog herinneren dat het in de rijdersbriefing ook over DRS ging?", richt Verstappen de blik op Sainz en Perez.

Volgens de regerend wereldkampioen hangt de kwestie nauw samen met hoe de huidige generatie auto's is ontworpen én doorontwikkeld. "De auto's worden aerodynamisch steeds efficiënter en teams vinden meer en meer downforce. Daardoor krijg je aan de ene kant dat volgen steeds lastiger wordt en aan de andere kant wordt het op rechte stukken ook lastiger doordat de auto's almaar efficiënter worden." Verstappen heeft daardoor al eens aangegeven dat hij de hoeveelheid luchtweerstand bij een toekomstig F1-reglement graag weer iets ziet toenemen om inhalen te bevorderen.

"Hier was het DRS-effect natuurlijk kleiner dan normaal doordat er bijna geen achtervleugel op de auto's zat. Maar het is heel erg afhankelijk van het circuit waarop we rijden." De lay-out van Monza heeft met andere woorden een handje geholpen. "Maar als Carlos de auto voor het aanremmen van bocht 1 een beetje in het midden van de baan positioneerde, was het ook bijna onmogelijk om daar voor mij iets te doen. Als ik er aan de binnenkant wel voor was gegaan en hij zijn auto een klein beetje naar rechts zou laten lopen, dan was er al geen ruimte meer. Daardoor kon ik in de remzone eigenlijk niet zoveel proberen." Hier moet wel bij gezegd dat de kaarten voor veel coureurs achter Verstappen anders waren geschud. Zo had Verstappen door het overschot aan race pace ook nog kunnen wachten op de pitstops - met een undercut - en moesten coureurs zonder die luxe in het middenveld wel een poging wagen in de door hem genoemde remzone.

Sainz: Volgen bijna weer net zo lastig als in 2020 en 2021

Sergio Perez en Carlos Sainz blijken een vergelijkbare mening als Verstappen toegedaan. "Minder DRS is helaas nog niet de kant die we op kunnen. Ik kan me herinneren dat we er inderdaad over gesproken hebben om het DRS-effect op bepaalde plekken juist nog groter te maken, omdat het volgen steeds lastiger wordt", reageert de Mexicaan. "Hier is het DRS-effect inderdaad erg klein, maar op andere plekken hebben we eerder meer DRS-effect nodig dan dat we nu hebben om het racen beter te maken." Dat laatste kan bijvoorbeeld voor de eerstvolgende Grand Prix gelden, waarover Verstappen grapt: "In Singapore hebben we een langere DRS nodig dan dat het rechte stuk toelaat!"

Dat de auto's van 2023 weer lastiger zijn om te volgen, is de crux van het hele verhaal. Volgens Ferrari-coureur Sainz is de situatie van dit jaar niet eens veel beter meer dan onder het vorige reglement, terwijl het toch één van de belangrijkste pijlers onder de regelverandering is gebleken. "Het begint weer een beetje zoals in 2020 en 2021 te worden, waarbij het heel lastig is om een andere auto te volgen. Wat we hier in Monza hebben gezien, is ook een beetje toeval. Wij hadden een hele hoge topsnelheid zonder DRS en Red Bull had mét DRS, mét de slipstream en een opgeladen batterij net genoeg om aan te vallen richting de remzone. Dat leidde tot alle mooie gevechten die we zondag hebben gezien. Monza is een speciaal geval waar het DRS-effect klein is, maar je wel een lang rechte stuk hebt om te kunnen slipstreamen. Maar goed, op 99 procent van alle circuits hebben we een sterke DRS echt nog wel nodig."

Video: De Grand Prix van Italië uitgebreid geanalyseerd in de F1-update