DRS in Arie Luyendykbocht? Dit wordt anders bij Dutch GP van 2022

Vorig jaar was er in de aanloop naar de Grand Prix van Nederland al sprake van dat de coureurs het DRS-systeem zouden kunnen openen in de Arie Luyendykbocht. Deze bocht werd voorafgaand aan de terugkeer van de Formule 1 voorzien van banking om dit mogelijk te maken. Desondanks mochten de coureurs de achtervleugel tijdens het raceweekend pas na de Arie Luyendykbocht openen. Vanuit de organisatie werd daar destijds begrip voor getoond, ook werd uitgesproken dat de DRS in 2022 mogelijk wel voor de laatste bocht geopend mag worden.

Tijdens een media-update over de Nederlandse Grand Prix van 2022 liet circuitdirecteur Robert van Overdijk weten dat er nog geen zekerheid is dat de coureurs met opengeklapte achtervleugel door de Arie Luyendykbocht mogen rijden. Tegelijkertijd is hij wel hoopvol. “Afgelopen week zou [F1-wedstrijdleider] Niels Wittich hier komen, maar hij is niet geweest. Wel hebben we contact met hem. Michael Masi riep vorig jaar al ‘volgens mij moet die DRS gewoon open kunnen’, maar we hebben nu wel te maken met andere auto’s. Belangrijker nog is dat op dit moment de laatste data worden vergaard met de nieuwe auto’s, maar wij gaan ervan uit en hopen erop dat er met DRS gereden wordt.”

Sportief directeur Jan Lammers hoopt dat de coureurs toestemming krijgen om DRS al voor de Arie Luyendykbocht te gebruiken, ook omdat dit de gevolgen van porpoising zou kunnen verminderen voor enkele teams. “Voor teams als Mercedes hopen we dat, want dat aerodynamische stuiteren, wat grotendeels al is opgelost, gebeurt vooral nog op de hoogste snelheid", legt de voormalig Formule 1-coureur uit. "De neerwaartse druk neemt exponentieel toe naar mate je harder rijdt. Als DRS dicht blijft, begint de opbouw van de downforce al vrij vroeg en heb je eerder een extreme situatie. Als DRS vroeger open gaat, dan kunnen ook bijvoorbeeld de Mercedessen hier hun normale topsnelheid halen zonder dat ze last hebben van porpoising.”

Welke veranderingen zijn er gepland voor 2022?

In de aanloop naar de Nederlandse Grand Prix moet er duidelijkheid komen of de coureurs DRS kunnen gebruiken in de Arie Luyendykbocht. Over enkele andere wijzigingen ten opzichte van de editie van 2021 heeft de organisatie wel al duidelijkheid gekregen. Zo is er qua raceprogramma een belangrijke verandering: de W Series, waarin Nederlandse dames Beitske Visser en Emely de Heus actief zijn, racet dit jaar niet in het voorprogramma van de Formule 1. Wel van de partij zijn de Formule 2, Formule 3 en de Porsche Supercup. "Dat is waar Formula One Management voor heeft gekozen", aldus Van Overdijk.

Daarnaast kan de organisatie van de GP van Nederland dit jaar wél 110.000 fans verwelkomen. Vorig jaar was men dat al van plan, maar op het laatste moment zorgden de beperkingen rond het coronavirus ervoor dat er uiteindelijk 70.000 toeschouwers bij de race aanwezig waren. De late beslissing heeft er wel voor gezorgd dat de organisatie de draaiboeken al klaar heeft voor een editie met meer dan 100.000 toeschouwers, waardoor er slechts kleine veranderingen zijn doorgevoerd.

Zo is het mobiliteitsplan ietwat aangepast ten opzichte van vorig jaar. Toen mikte de organisatie erop dat maximaal 7 procent van de bezoekers met een personenauto zou afreizen naar Circuit Zandvoort. Daar is men glansrijk in geslaagd, want uiteindelijk is slechts 2 procent van de toeschouwers met de eigen auto gekomen. De doelstelling voor 2022 is echter nog wat ambitieuzer, want er wordt naar gestreefd dat 0 procent van de reguliere bezoekers met de personenauto komt.

Er wordt opnieuw ingezet op het (verfijnde) fietsplan, terwijl er ook gewerkt wordt aan een betere samenwerking met de aanbieders van openbaar vervoer. "We hebben ervoor gekozen om in te haken op de bestaande infrastructuur van de busmaatschappij", vertelt Van Overdijk. "Vorig jaar hadden we nog allerlei Park & Ride-terreinen waar we externe bussen voor inhuurden die de mensen dan naar het circuit brachten. Nu hebben we met Connexxion, de grootste vervoerder in deze regio, afgesproken dat we de bestaande buslijn aansluiten op de P&R-terreinen die er al zijn. De bus stopt hier voor de deur. Er gaat een buslijn naar het station van Haarlem en die trekken we nu door naar de hoofdingang van het circuit. Zelfs het reguliere openbaar vervoer zet je dus voor de deur af."

Tot slot heeft de organisatie van de Dutch GP ook gekozen voor aanpassingen aan het entertainmentprogramma. Voor de eerste editie in 2021 lag er al een uitgebreid plan klaar, dat op het laatste moment voor het grootste gedeelte niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen. Een centrale rol in dat programma was weggelegd voor het ene grote muziekpodium. Om de mensen beter te spreiden, wordt er in 2022 gekozen voor drie tot vier verschillende podia. Een daarvan moet in het stadiongedeelte rond de Hans Ernst Bocht komen.