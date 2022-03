Drones, helmcamera, HDR: Innovaties in F1 tv-uitzendingen in 2022

Net als de Formule 1-teams zoekt het broadcast-team elk jaar de grenzen op. Hoe kan de verslaggeving verbeterd worden? Welke nieuwe invalshoeken voegen wat toe? En hoe kan de snelheid nog beter getoond worden? Vragen die elke winter terugkomen. Daarnaast worden nieuwe ideeën ontwikkeld en de laatste ontwikkelingen op videogebied gemonitord.

De Formule 1 heeft weer grootse plannen voor het seizoen 2022. We hebben de voornaamste veranderingen en plannen op een rijtje gezet.

Helmcamera in de races

De Formule 1 gaat in 2022 vaker gebruik maken van helmcamera's, ook tijdens kwalificaties en races Foto: Jerry Andre / Motorsport Images

Na succesvolle experimenten tijdens diverse vrije trainingen in 2021, gaat de Formule 1 dit seizoen het gebruik van de helmcamera uitbreiden. Waar deze unieke ‘drivers eye view’ vorig jaar enkel in trainingssessies gebruikt werd, kunnen de fans nu ook tijdens de races genieten van deze bijzondere beelden. De F1 wil per evenement vier rijders uitrusten met deze helmcamera.

F1’s director of broadcast and media Dean Locke liet in gesprek met Motorsport.com weten over de helmcamera: “We waren zeer te spreken over de resultaten van afgelopen jaar. Nu gaan we het concept ook inzetten in kwalificaties en races. We moeten nog testen hoe we dat gaan gebruiken, want korter is soms beter voor dergelijke shots.”

Op dit moment kan, vanwege FIA-homologatie, de helmcamera enkel gebruikt worden door coureurs die met een Bell-helm rijden. Er wordt achter de schermen echter nauw samengewerkt met de andere helmproducenten. De F1 doet er alles aan om deze unieke invalshoek te optimaliseren, omdat de cameratechnologie dan ook op andere delen van de auto gebruikt kan worden om unieke beelden te schieten. “We zijn van mening dat zodra we de helmcamera op orde hebben, we het overal kunnen gebruiken”, voegt Locke toe. “We kijken naar camera’s op het achterlicht, of zoals in het verleden in een spiegel of zelfs bij de voeten.”

HDR

HDR moet zorgen voor een betere beeldkwaliteit van de F1-uitzendingen Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Het gehele Formule 1-seizoen 2022 wordt uitgezonden in HDR, al zijn niet alle zenders in staat om die beeldkwaliteit uit te zenden. HDR (high dynamic range) is de afgelopen jaren steeds meer de norm geworden voor sportuitzendingen. Het biedt de hoogste kwaliteit voor zowel traditionele televisies als op andere apparaten zoals telefoons en tablets. Locke daarover: “We gaan naar HDR. Dat hebben we vorig jaar uitgeprobeerd. We zijn zeer tevreden over de resultaten, met name tijdens de races onder kunstlicht. Het ziet er echt goed uit. Het is echt een grote stap.”

Nieuwe camerastandpunten

Lagere standpunten om de snelheid beter in beeld te kunnen brengen Foto: Steven Tee / Motorsport Images

De Formule 1 experimenteert continu met camerastandpunten. In 2022 zullen de kijkers nieuwe invalshoeken voorgeschoteld krijgen, zowel onboard als langs de baan. Locke legt uit: “We hebben een heel mooie, nieuwe onboard laag vanaf de neus, waar je niet veel meer ziet van de voorvleugel. Dat geeft een goede indicatie van de snelheid, iets wat we altijd proberen. We hebben ook de positie van onze camera’s langs de baan ietwat gewijzigd. Mensen denken dat we elk jaar onze camera’s op dezelfde plekken langs de baan neerzetten, maar er zijn ieder seizoen verschillen.”

Buiten de camerastandpunten voor de actie op de baan, heeft F1 toegang tot drie high-motion camera’s gedurende de weekends. Vorig jaar was dit er nog maar een. Ook zijn er twee camerateams zonder vaste plek, die aangestuurd kunnen worden als er iets onverwachts gebeurt. Locke: “Als een auto stilvalt, kunnen we via de radio iemand daarheen sturen. Dat heeft al heel mooie beelden opgeleverd, bijvoorbeeld van een coureur naast zijn kapotte wagen. We hebben overal meer camera’s, bijvoorbeeld ook op de pitmuur. Vorig jaar hadden we er daar een of twee, maar we hopen in 2022 alle teams te kunnen coveren.”

Experimenten met drones

Drones worden mogelijk in de tweede helft van het Formule 1-seizoen 2022 ingezet Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Drones hebben de verslaggeving van vele sporten al ingrijpend veranderd - van skiën tot rallyrijden - maar in de Formule 1 wordt er nog weinig gebruik van gemaakt. Een aantal teams heeft tijdens filmdagen al beelden gemaakt middels drones, en F1 experimenteerde ermee tijdens een van de coronaraces in Oostenrijk, maar de voorkeur gaat nog altijd uit naar helikopters. De voornaamste reden daarvoor is veiligheid: de sport kan zich niet veroorloven dat een wagen schade oploopt of zelfs moet opgeven doordat een drone uit de lucht komt vallen.

“Als je naar sporten als skiën kijkt, dan volgen ze één atleet", legt Locke uit. "Als dat ding uit de lucht valt of er gebeurt iets mee, is dat niet echt een probleem. Er staat weinig publiek op de berg, die staan beneden bij de finish. Dus voor hen werkt dat prima. Wanneer wij een auto volgen, rijdt er normaliter een andere auto achter. Dat zorgt voor fundamentele problemen. Daarbovenop rijden onze auto’s 320 kilometer per uur. Dus 320 kilometer per uur en een drone is geen goede combinatie!”

De Formule 1 denkt wel dat de drone-technologie bijna zo ver is om in te zetten tijdens Grands Prix. Locke: “We houden drones nauwlettend in de gaten. Niet noodzakelijk als vervanger van de helikopters, maar voor andere beelden. We hopen ze halfweg het seizoen te kunnen introduceren, met nieuwe unieke shots die enkel door drones gemaakt kunnen worden.” De sleutel zit hem in een langere batterijduur, plus de garantie dat de opnamekwaliteit hoog genoeg is om in te passen in de internationale feed.

Nieuwe graphics

Nieuwe F1-graphics in 2022 Foto: FOM

Een andere duidelijke verandering was afgelopen weekend tijdens de seizoensopener in Bahrein al zichtbaar: de tv-graphics zijn flink onder handen genomen. Ze zijn veel prominenter aanwezig in het beeld. Locke legt uit: “Ze hebben een nieuwe look, heel anders dan wat we qua look and feel voorheen hadden. Ze zijn groter, frisser, jonger.”