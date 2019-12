De coureur die als eerste over de eindstreep van een race komt, is niet altijd de enige winnaar. Sinds 2016 kunnen fans hun stem uitbrengen op de rijder die de meeste indruk heeft gemaakt. Regelmatig kreeg een coureur de fanwaardering na een goede inhaalrace, een mooie actie of een sterk resultaat voor een middenmoter.

In 2019 ging de titel Driver of the Day slechts zeven keer naar de daadwerkelijke winnaar van de race. Max Verstappen haalde bij zijn drie zeges van dit seizoen ook de ‘dubbel’. Ook in Spanje, Monaco, Hongarije en Mexico werd de Nederlander verkozen tot publiekslieveling. Wereldkampioen Lewis Hamilton won weliswaar elf races, hij was geen enkele maal Driver of the Day.

Alle Drivers of the Day van het F1-seizoen 2019: