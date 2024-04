Driver of the Day Norris tot zijn eigen verbazing naar P2 in F1-race China

Lando Norris was de Formule 1-race op het Shanghai International Circuit als vierde gestart. Gezien het resultaat in de sprintrace op zaterdagochtend - Norris was die race vanaf pole vetrokken, maar werd slechts zesde – had de coureur van McLaren niet de illusie hoge ogen te gooien in het hoofdmenu op zondagochtend.

Hij kon echter goed het tempo van de coureurs voor hem blijven volgen en zag een lang uitgestelde pitstop beloond worden toen halverwege de race de eerste safety car naar buiten kwam en hij zonder al teveel tijdverlies zijn banden kon wisselen. Hij schoof op naar de tweede plek en stond die positie tot zijn eigen verbazing niet meer af: "Wat een verrassing!", aldus een uitgelaten Norris direct na de race in de microfoon van F1TV. "Ik ben ontzettend blij. Ik ben blij voor het team, ze verdienen het. We hadden een paar goede pitstops."

Waarom het vandaag allemaal goed uitpakte, kon Norris nog niet goed zeggen. "Het werkte gewoon. Ik heb geen idee waarom. We hadden natuurlijk niet verwacht dat het vandaag zo'n race zou worden, maar ik voelde me comfortabel in de auto en kon de banden goed managen. Dat ging me veel makkelijker af dan gisteren. Al met al een goede dag, veel punten en opnieuw een podium, dus ik ben erg blij."

"Dacht vroeg naar huis te gaan"

Norris had weliswaar wat geluk met de timing van zijn eerste pitstop, maar kon na de rommelige middenfase van de race met twee elkaar opvolgende safety cars, makkelijk Sergio Pérez voor blijven. Ook de Ferrari's bleken geen partij voor de McLaren, iets wat hem zelf het meest had verbaasd. "Ik ben vandaag door veel dingen verrast: het gebrek aan snelheid van de Ferrari's, ons eigen racetempo die vergelijkbaar was met de Red Bull. Dat had ik echt niet verwacht. Ik had alles al in gereedheid gebracht om vandaag niet op het podium te staan en vroeg naar huis te gaan. Ik had al uitgerekend hoever we achter de Ferrari's zouden eindigen, maar dit is een prettige verrassing en het laat zien dat we als team hard werken."

De tweede plek leverde Norris naast een fraaie trofee en champagne, ook nog eens de titel Driver of the Day op. In het kampioenschap staat hij nog vijfde, maar hij loopt aardig in op Carlos Sainz die vierde is.