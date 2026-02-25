Drive to Survive seizoen 8: Christian Horners laatste kunstje en andere conclusies

Seizoen 8 zal niemands mening veranderen

Veelgeprezen om zijn cruciale rol in de doorbraak van de Formule 1 bij het grote publiek, blijft producent Box to Box Films vasthouden aan de beproefde formule die Drive to Survive tot Netflix’ langstlopende sportdocumentaire heeft gemaakt. Elke aflevering focust op één centrale verhaallijn en weeft de gebeurtenissen van het seizoen 2025 samen met nooit eerder vertoonde beelden achter de schermen, interviews met coureurs en teambazen en extra duiding van vaste stemmen Will Buxton en Claire Williams.

Drive to Survive richt zich zonder schaamte op het aantrekken van nieuwe fans in plaats van het tevredenstellen van doorgewinterde liefhebbers, en het achtste seizoen vormt daarop geen uitzondering. Als je dit leest, behoor je waarschijnlijk tot die laatste categorie. Wie geen fan was van eerdere seizoenen, zal dat nu waarschijnlijk ook niet plotseling worden.

Maar wie geen moeite heeft met de soms wat aangezette verhaalsaus over het hoofdgerecht dat het seizoen 2025 was, vindt nog steeds waarde in de ongeziene beelden en interacties achter de schermen die je mogelijk gemist hebt. Wel lijkt Netflix beter zijn best te doen om gebeurtenissen en quotes in context te plaatsen; opvallende incongruenties zijn minder aanwezig dan in eerdere seizoenen.

Yuki Tsunoda en Franco Colapinto komen veel in beeld vanwege de F1-rijderswissels in 2025. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Netflix mist Christian Horner nu al

Wat opnieuw duidelijk wordt, is dat het succes van Drive to Survive grotendeels draait om bittere rivaliteiten, intriges en politieke spelletjes die kunnen wedijveren met series als Game of Thrones en House of Cards. Ook seizoen acht leunt zwaar op openlijke conflicten tussen hoofdrolspelers.

Zoals de inmiddels ontslagen Red Bull-teambaas Christian Horner zegt nadat hij tijdens de gezamenlijke F175-presentatie wordt uitgefloten: elk verhaal heeft een schurk nodig. Puur qua verhaallijn heeft zowel de Formule 1 als Drive to Survive na zijn vertrek halverwege het seizoen aan kleur verloren.

Horner gaf toe dat hij graag een waardiger afscheid had gehad, maar kreeg uiteindelijk een afscheid dat paste bij zijn rol in zowel de F1 als de serie. De makers bezochten hem op zijn ranch en bouwden een stal om tot geïmproviseerde interviewruimte.

Gefilmd kort na zijn ontslag na de Britse Grand Prix, zijn de emoties en verbittering nog voelbaar. Horner laat zich ook uit over wat volgens hem is gebeurd. "De vader van Max Verstappen is nooit mijn grootste fan geweest. Hij heeft zich openlijk over mij uitgelaten. Maar ik geloof niet dat de Verstappens hier op enige manier verantwoordelijk voor waren. Ik denk dat dit een beslissing was van Oliver Mintzlaff, met Helmut Marko die vanaf de zijlijn adviseerde."

Horner suggereerde ook dat de vervanging van Liam Lawson na slechts twee races door Yuki Tsunoda volledig op het conto van Marko kwam, wat past bij het feit dat Horner zelf weinig vertrouwen had in de Japanner als Red Bull Racing-coureur.

Na de door Red Bull gedomineerde vierde aflevering zakt de serie echter wat in. Met zwaargewichten als Toto Wolff, Zak Brown en Fred Vasseur die opvallend gemoedelijk met elkaar omgaan, zal Netflix hopen dat Horners terugkeer in de F1 elders eerder vroeg dan laat werkelijkheid wordt.

De manier waarop McLarens titelstrijd in beeld wordt gebracht, voelt niet compleet. Foto door: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

McLarens ‘gesaneerde’ titelstrijd stelt teleur

Een ander groot thema van 2025 was de interne titelstrijd bij McLaren tussen Lando Norris en Oscar Piastri, waarin ook Max Verstappen zich mengde nadat het papayateam meerdere fouten maakte.

Het onderwerp staat centraal in drie van de acht afleveringen, maar opmerkelijk genoeg blijven veel cruciale momenten onderbelicht. Het eerste deel richt zich op Piastri's vroege dominantie, de worstelingen van Norris en zijn verlossende zege op Silverstone. Daarna wordt Woking pas in de slotafleveringen weer opgepakt, met focus op McLarens fouten in Las Vegas en Qatar en de titelontknoping in Abu Dhabi.

Maar wat dan met de positiewissel in Monza die Piastri woedend maakte? En Baku? Of Singapore en Austin? Geen van die sleutelmomenten tussen de teamgenoten – of rivalen – wordt benoemd. Het is onduidelijk of dit een bewuste keuze was van het team, de productie of simpelweg het gevolg van gemiste microfoongesprekken. Wat de reden ook is, de McLaren-segmenten voelen te gepolijst aan. Daar staat tegenover dat teambaas Zak Brown, inmiddels een vaste hoofdrolspeler, uitgebreid te zien is tijdens een glamoureus diner in Las Vegas tussen de rich and famous.

Drive to Survive doet nog steeds waarvoor het bedoeld is

Voor seizoen acht is het aantal afleveringen teruggebracht van tien naar acht, met een speelduur tussen 36 en 51 minuten. Dat was een bewuste keuze om kwaliteit boven kwantiteit te stellen. Toch voelt het seizoen als geheel wat mager.

De eerste aflevering begint niet bepaald spectaculair – tenzij je Gabriel Bortoleto die backstage in een microfoon een scheet laat als zodanig beschouwt – en later wordt een volledige aflevering gewijd aan Carlos Sainz' aanpassing aan Williams, wat wat overdreven aanvoelt gezien de beperkte dramatische lading.

Los van die kritiek vinkt Drive to Survive nog steeds de juiste vakjes aan: het is bedoeld om nieuwkomers kennis te laten maken met de haaienvijver die de Formule 1 is. Naast de harde behandeling van Lawson en het ontslag van Horner maken nieuwe kijkers ook kennis met een andere 'schurk' van de sport, Flavio Briatore, die Jack Doohan resoluut vervangt door Franco Colapinto – om vervolgens de Argentijn in het Italiaans stevig de les te lezen over diens prestaties.

Voor F1-puristen is het echter lastiger om verrast te worden. De serie is op zijn best wanneer ze dingen laat zien die we nog niet wisten of hebben gezien. Maar als enkele van de grootste persoonlijkheden ontbreken, dreigt de show te gewoontjes te worden of wordt ze beschuldigd van kunstmatig drama, waardoor het moeilijk is om de juiste balans te vinden.

Het achtste seizoen van Drive to Survive verschijnt op vrijdag 27 februari op Netflix.

Afleveringen seizoen 8 Drive to Survive

Aflevering 1 – New Kids on the Track

Aflevering 2 – Strictly Business

Aflevering 3 – The Number 1 Problem

Aflevering 4 – A Bull with No Horns

Aflevering 5 – The Sky's the Limit

Aflevering 6 – The Duel

Aflevering 7 – What Happens in Vegas

Aflevering 8 – Call Me Chucky