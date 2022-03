Drive to Survive onthult eerdere spanningen Haas F1 en Uralkali

De samenwerking tussen Haas F1 Team en Uralkali werd begin 2021 afgetrapt. Het Russische bedrijf produceert kunstmest en is de drijvende kracht achter de carrière van Nikita Mazepin, die door deze deal zijn debuut kon maken in de Formule 1. Veel indruk maakte hij in zijn eerste seizoen niet: met de Haas VF-21 vielen weliswaar weinig potten te breken, maar tegelijkertijd dolf Mazepin in vrijwel alle sessies het onderspit ten opzichte van teamgenoot en mede-debutant Mick Schumacher.

Met name in de eerste fase van het seizoen was het onderlinge verschil tussen de Haas-teamgenoten groot, tot onvrede van Dmitry Mazepin. De vader van Nikita heeft de carrière van zijn zoon grotendeels gefinancierd via Uralkali, waar hij grootaandeelhouder en vice-voorzitter van is. In het nieuwe seizoen van de Netflix-serie Formula 1: Drive to Survive wordt duidelijk dat Mazepin senior niet kon geloven dat zijn zoon echt zo’n forse achterstand had ten opzichte van teamgenoot Schumacher.

Al tijdens de Spaanse Grand Prix in mei liet Mazepin zijn onvrede over de situatie de vrije loop, zo is in het vierde seizoen van de serie te zien. “Als het niet verandert, stuur ik een officiële brief dat wij de financiering stoppen en ook ophouden met racen. Vanwege het geld wordt dat een groot probleem. Zij moeten dan beslissen wat er gaat gebeuren, want wij gaan niet verder door met ‘laten we dit doen of dit proberen’. Dat hebben we al meerdere races geprobeerd. Als we Uralkali van de auto halen, stoppen we met racen”, vertelde hij in gesprek met Jesper Carlson, de adviseur van de jonge Russische coureur. Mazepin senior wist intussen ook waaraan het zou liggen: “Wissel de auto’s, iedereen weet dat iemand hier een voordeel heeft.”

Nieuw chassis blijkt geen reddingsboei

Later in het seizoen bleek Mazepin in de eerste fase van 2021 te hebben rondgereden met een chassis dat enkele kilo’s zwaarder was dan die van Schumacher. De inmiddels 23-jarige coureur kreeg vervolgens een nieuw chassis van het team, terwijl teambaas Guenther Steiner benadrukte dat beide coureurs gelijke kansen kregen. Veel schoot Mazepin overigens niet op met de chassiswissel: zijn prestaties in de kwalificaties en races werden wel degelijk iets beter, maar nog altijd werd hij overtuigend verslagen door Schumacher.

Inmiddels staat de plek van Mazepin dus behoorlijk onder druk, al is dat hoofdzakelijk te danken aan de door Russische inval in Oekraïne. Nog op de dag van de inval maakte Haas F1 bekend dat de logo’s van Uralkali met onmiddellijke ingang van de VF-22 werden gehaald. In de loop van deze week zou het team een definitief besluit nemen over de samenwerking met Uralkali en Mazepin. De Rus mag in ieder geval - onder neutrale vlag - deel blijven nemen aan F1-races, hoewel hij niet welkom is bij de Britse Grand Prix.