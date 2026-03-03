Een week voor de start van het nieuwe F1-seizoen werd het achtste seizoen van de langlopende documentaireserie op Netflix uitgebracht: een verkorte reeks van acht afleveringen die het seizoen 2025 volgt – zoals altijd geproduceerd door Box to Box Films.

Het succes van Netflix' eerste stap in de Formule 1 is inmiddels ruimschoots gedocumenteerd: seizoen 7 trok meer dan 10 miljoen kijkers en liet daarmee alle andere sportfranchises ver achter zich.

De reacties op seizoen 8 zijn gemengd. De serie blijft een scheidslijn vormen tussen doorgewinterde F1-fans en de nieuwkomers die de Formule 1 en de makers juist naar de sport proberen te trekken. Maar zolang de serie dat laatste doel bereikt, zien de makers geen reden om hun aanpak te veranderen.

"Je moet al heel vroeg accepteren dat je niet iedereen tevreden gaat stellen", zegt Tom Rogers, director of post-production bij Box to Box. "De realiteit is dat de echte diehardfans onvermijdelijk kritiek zullen hebben op bepaalde dingen die erin zitten. Maar we richten ons eigenlijk niet op de mensen die al gepassioneerd zijn over de Formule 1."

De makers van Drive to Survive benadrukken vooral nieuwe fans te willen aanspreken, niet de diehards. Foto door: Netflix

"Dit was altijd het soort toegangspunt voor nieuwe fans. We willen casual fans veranderen in fanatieke fans, en niet-fans in casual fans. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn. Zolang we die frisse kijk op de paddock behouden, denk ik dat het succesvol zal blijven. Het is ongebruikelijk dat Netflix-series een achtste seizoen halen, en ik denk dat dat boekdelen spreekt over de populariteit van de show, maar ook van de sport."

Show is 'niet perfect'

Dat betekent niet dat alle kritiek van goed geïnformeerde fans - variërend van redactionele inconsistenties tot het uit hun context halen van quotes en beelden om drama aan te wakkeren - simpelweg terzijde wordt geschoven.

"Is de show perfect? Nee", geeft Rogers toe. "Hebben we in het verleden fouten gemaakt? Absoluut. Vorig jaar was er bijvoorbeeld iets met Max [Verstappen]. We gebruikten het verkeerde shot uit de verkeerde cool-down room. Het was een oprechte fout. Zodra het onder onze aandacht werd gebracht, hebben we het gecorrigeerd."

Drive to Survive lijkt voorlopig nog door te gaan zolang het voor F1 ook werkt. Foto door: Netflix

"Het wordt een groot nieuwsverhaal, maar er is geen complot. We proberen mensen er niet in te luizen. Het is menselijk falen en we voeren elk jaar meer processen in om dat te beperken. We hebben nu [markeringen] op al ons beeldmateriaal waarop staat van welke Grand Prix het afkomstig is. Dus als het van de verkeerde Grand Prix is, is dat heel duidelijk, omdat het tijdens het monteren op het scherm staat. Het is in ieders belang om ons werk zo goed mogelijk te doen."

Einde is niet in zicht

Het succes van Apple's F1-film is een extra middel om nieuwe fans naar de sport te trekken op de belangrijke Noord-Amerikaanse markt. Die ruimte voor verdere groei betekent dat zolang F1 blijft leveren voor Netflix en omgekeerd, een einde van Drive to Survive niet direct in zicht lijkt.

"We krijgen vaak de vraag: 'Is het niet op zijn retour?' Maar hoewel we de Amerikaanse markt hebben laten groeien, zou ik zeggen dat er daar nog een lange weg te gaan is", zei Rogers. "Het voelt alsof de Formule 1 steeds sterker wordt. Hopelijk zal Drive to Survive zich in dat opzicht samen met de Formule 1 blijven ontwikkelen."

"We plannen geen einde. Dingen hebben van nature een beperkte levensduur, maar er is niets aan de horizon waarvan wij weten. Zolang het logisch blijft voor de Formule 1, voor Netflix en voor de teams; zoals ik al zei, de Amerikaanse markt - ik denk dat we nog maar denk dat we nog maar net begonnen zijn. Daar ligt een enorm groeipotentieel."