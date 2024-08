Wint Max Verstappen eindelijk weer eens?

Het is alweer even geleden dat Max Verstappen voor het laatst een Formule 1-race wist te winnen. De laatste keer was in Barcelona en dat is alweer vijf races geleden. Om de zegeloze reeks nog wat duidelijker te maken: dat was op 23 juni. Nu dik drie maanden verder is de Nederlander niet langer de te kloppen man, maar moet hij vooral in de achtervolging op McLaren en Lando Norris. De Brit knabbelt stukje bij beetje wat weg van de riante voorsprong van Verstappen in het WK voor coureurs en hoopt in Monza het gat verder te verkleinen.

Verstappen en Red Bull zullen met weemoed terugdenken aan de Grand Prix van Italië 2023. De Nederlander won destijds zijn tiende race op een rij. Een jaar verder staat het er dus heel anders voor. Vijf races niet op rij winnen is Verstappen sinds 2020 niet meer gebeurd, en dat steekt. De Limburger heeft iedereen binnen Red Bull Racing opgeroepen om nu toch echt met updates te komen die wel werken, want daar zit het grootste probleem. Monza is echter niet het favoriete circuit van Verstappen. Hij won de afgelopen twee jaar op het parcours, maar daarvoor was het vaak kommer en kwel. De zeven keer daarvoor stond hij niet op het podium. Kan de 26-jarige coureur eindelijk weer de grootste trofee naar huis meenemen?

Wat gaat McLaren doen?

De topfavoriet in Monza is overduidelijk McLaren, met Lando Norris als speerpunt. De renstal maakt door het seizoen heen een steeds sterkere indruk en de upgrades werken allemaal. Keer op keer als er wat nieuws op de MCL38 zit, wordt de auto sneller. Norris wordt nu ineens als titelkandidaat bestempeld, al vindt hij het onverstandig om daar zo over te spreken. De coureur uit Bristol heeft echter wel kans als hij continu blijft winnen. Dat is bij McLaren echter geen zekerheidje, want bijvoorbeeld in Silverstone gooide het team dankzij een paar slechte strategische keuzes een overwinning weg. In Monza moet dat goed gaan, wil de formatie uit Woking weer met de winst ervandoor gaan.

McLaren is veruit topfavoriet in Monza Foto door: Andrew Ferraro / Motorsport Images

En dan hebben we het nog niet over Oscar Piastri gehad. De jonge Australiër staat nog aardig in de schaduw van zijn teamgenoot, maar laat af en toe hele mooie dingen zien in de McLaren. Zo won hij - zij het met teamorders - in Hongarije zijn eerste Grand Prix en was hij in Qatar vorig jaar in de sprintrace de beste. Piastri laat het in andere races juist weer afweten, waardoor Norris nu echt nog boven hem staat. In Monza wil de 23-jarige coureur uit Melbourne weer zichzelf van zijn beste kant laten zien en misschien wel wat puntjes wegsnoepen voor de neus van zijn teamgenoot.

Kan Ferrari schitteren voor eigen publiek?

We hadden vorig weekend in Zandvoort de oranjezee op de tribunes, in Monza zal de kleur rood de boventoon voeren. Traditioneel reizen er vrijdag, zaterdag en zondag tienduizenden tifosi naar het circuit af om 'hun' Ferrari vooruit te schreeuwen. Die aanmoediging heeft het team ook wel nodig, want het verkeert niet in bijster goede vorm. In Zandvoort was het wel iets beter met de derde plek voor Charles Leclerc en ook de race pace van Carlos Sainz was goed, maar de races daarvoor zat Ferrari niet bij de snelste auto's.

Gelukkig voor de gepassioneerde Italiaanse Ferrari-fan is er de afgelopen drie jaar wel telkens een man in het rood op het podium geëindigd op Monza. Een zege is echter al langer geleden, die eer was voor het laatst voor Leclerc in 2019. Ferrari is van plan om naar het thuiscircuit de nodige updates mee te nemen en als die van het McLaren-kaliber zijn, kan er wat moois gebeuren op Monza.