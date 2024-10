Werkt de Red Bull-update?

Wie aan het begin van het huidige Formule 1-seizoen had voorspeld dat Red Bull Racing acht races op rij niet zou winnen, zou voor gek verklaard worden. Toch staat de Oostenrijkse renstal sinds de Grand Prix van Spanje droog, en dat is precies acht races geleden. Ook de updates in Hongarije brachten geen verbeteringen. Sterker nog, het team zette zelfs een stap achteruit. Het zorgt ervoor dat de titelstrijd bij de coureurs helemaal open ligt, want Max Verstappen heeft met zes races en twee sprintraces te gaan 'maar' 52 punten voorsprong op Lando Norris.

McLaren is Red Bull ondertussen in de strijd om de constructeurstitel al voorbij, maar de laatste GP's werd duidelijk dat men bij laatstgenoemde team alle hoop heeft gevestigd op de update die in Austin op de auto zit. Red Bull-adviseur Helmut Marko roept bij elke mogelijkheid dat de update zijn team weer terug naar de top kan brengen en ook teambaas Christian Horner en Max Verstappen verwachten er veel van. Het grote probleem is: als dit niet de gewenste stap brengt, wordt het uitzingen en hopen voor Red Bull. Na Austin komen er normaal gesproken geen grote upgradepakketten op de auto, dus het is nu of nooit. De bookmakers hebben er in ieder geval niet al te veel vertrouwen in, want Verstappen staat ver achter Norris en Oscar Piastri op het lijstje met favorieten.

Gaat Lawson de hooggespannen verwachtingen waar maken?

Bij RB F1 Team staat er komende race een andere coureur op de grid: Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander reed vorig jaar al een aantal keer voor de formatie uit Faenza als vervanger van de toen geblesseerde Daniel Ricciardo en maakte destijds grote indruk. Desondanks werd Lawson in eerste instantie veroordeeld tot de reservebank, maar nu Ricciardo dit seizoen niet wist te imponeren was het einde verhaal voor hem. Lawson mag het seizoen afmaken en moet zichzelf in de kijker rijden voor volgend jaar.

Liam Lawson is terug bij RB F1, wat gaat hij laten zien? Foto door: Alastair Staley / Motorsport Images

Want dat gaat een interessante verhaallijn worden in de laatste races van het seizoen. Lawson zal op het Circuit of the Americas wel een gridstraf ontvangen vanwege een motorwissel, maar in de vijf races erna moet hij het laten zien. Mocht de rijder uit Hastings dat doen, dan is zelfs een stoeltje bij het grote Red Bull Racing volgend jaar niet ondenkbaar. Marko heeft namelijk laten doorschemeren dat hij het liefst twee Red Bull-junioren bij het team te willen hebben. Sergio Pérez heeft dat traject niet doorlopen en stelt dit jaar aardig teleur. Krijgt Lawson het voor elkaar, of kraakt hij onder de druk?

Laat Williams de stijgende lijn zien?

Sinds het vertrek van Logan Sargeant in Zandvoort - en de komst van de nieuwe vloer - heeft Williams een betere vorm te pakken. Vooral in Baku scoorde het team flink, waardoor de formatie uit Grove de achtste plek in het constructeurskampioenschap overnam van Alpine. Dat is miljoenen waard en stiekem wordt er nog een beetje gekeken naar P7 of P6. De achterstand op Haas F1 Team en RB is met vijftien en achttien punten vrij groot, maar met nog twee topresultaten is er van alles mogelijk.

Een opvallende verschijning bij Williams is Franco Colapinto. De Argentijn mocht na het ontslag van Sargeant in de auto plaatsnemen, en dat was voor velen een verrassing. De rijder uit Buenos Aires was een relatief onbekende, maar al snel liet hij mooie dingen zien. Zijn puntenfinish in Baku was het hoogtepunt, maar ook de gedurfde inhaalactie in de eerste bocht in Singapore mocht er wezen. Alexander Albon voelt de hete adem van de 21-jarige coureur in de nek. Williams heeft nu twee goede coureurs en dat levert de nodige punten op. Is P8 het maximale, of weet het team onder leiding van teambaas James Vowles het gat naar de top-zeven of misschien zelfs top-zes te dichten?

Odds voor de Grand Prix van Amerika