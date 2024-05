Een serieuze klap voor het Formule 1-team van Mercedes in de sprintkwalificatie in Miami. Het team was tot nu toe goed genoeg voor een plek in de top-tien, maar het tweede gedeelte van de sprintkwalificatie werd het eindstation voor Lewis Hamilton en George Russell. Dat is niet waar de Duitse renstal het voor doet. Ook Yuki Tsunoda, Esteban Ocon en Kevin Magnussen slagen er niet in om door te stoten.

Als er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. De grootste verrassing is Daniel Ricciardo, die zijn verbeterde vorm vanuit China mee heeft genomen naar Florida. Ook Nico Hülkenberg is een vreemde eend in de bijt, al staat de Duitser bekend als een uitstekende qualifier.