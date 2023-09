VIDEO: Dramatische crash voor Gasly tijdens VT2 F1 Japan De eerste rode vlag van het F1-weekend in Japan is een feit. Alpine-coureur Pierre Gasly verremde zich, schoot van de baan en schampte slechts de muur. Dat bleek genoeg te zijn om de ophanging af te breken en daarna was de auto stuurloos. Niet allee de ophanging, maar ook de neus heeft flinke schade opgelopen. Het liep sowieso al niet best voor de Normandiër, want tot dat moment had hij slechts een negentiende tijd.