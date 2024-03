Na een paar rondjes in de Formule 1 Grand Prix in Australië is het over voor Max Verstappen. De rem van zijn Red Bull is volledig in vlammen opgegaan en valt Verstappen valt uit. Voor het eerst sinds de race in Melbourne in 2022 finisht de regerend wereldkampioen niet. Verstappen was al op het circuit ingehaald door Sainz, want hij klaagde al vroeg over een probleem met de achterkant van de auto. Een paar rondjes later was duidelijk: remmen zijn de boosdoener.

Het maakt de race - laten we daar eerlijk over zijn - een stuk spannender. Carlos Sainz is nu de leider in de wedstrijd, terwijl ook de McLarens goed van start zijn gegaan. Sergio Pérez moet nu de kastanjes uit het vuur halen voor Red Bull, maar hij verloor juist terrein. De Mexicaan moet heel wat goedmaken wil hij alsnog de zege voor zijn team binnen halen.