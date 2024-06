Drama voor Ferrari in Montreal: Sainz en Leclerc geven beiden op

Ferrari was met het hoofd omhoog en vol verwachtingen naar Canada afgereisd. Na de overwinning van Charles Leclerc in Monaco leek het team hard op weg om eindelijk eens af te rekenen met de dominantie van Red Bull. In Montreal werd echter alle Italiaanse hoop de grond ingeboord. In een spectaculaire Grand Prix van Canada wisten Carlos Sainz en Leclerc geen indruk te maken. Beide coureurs parkeerden hun Ferrari's nog voor het vallen van het zwart-wit geblokt in de garages.

Sainz worstelde een groot deel van de race met zijn tempo en kwam – na op de twaalfde plaats te zijn gestart – geen enkel moment in de buurt van de top-tien. Zijn kansen werden helemaal om zeep geholpen toen hij in bocht 6 spinde en vervolgens contact maakte met Alexander Albon die ter plekke de race moest staken. Sainz kon nog even doorrijden, maar gaf nog in dezelfde ronde op. "Het was zo'n race waarin het tempo er nooit echt uitkwam", aldus Sainz na afloop. "We hadden ook wat schade aan de auto door een paar contacten [aan het begin] van deze gekke race, maar er was nooit echt voldoende tempo om in te halen."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 bij de start van de race Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pas toen hij tegen het einde van de race van intermediate regenbanden op slicks overstapte, kreeg Sainz het idee dat er misschien wat meer in zat. "Ik probeerde wat risico te nemen en mensen in te halen. Ik weet niet wat er gebeurde. Het is heel raar dat ik de auto daar halverwege de bocht verloor en onze race tot een einde kwam. Het was een erg zwak en teleurstellend weekend voor het hele team."

Toch denkt Sainz niet dat Ferrari opnieuw naar de tekentafel moet, maar het team moet wel lessen trekken uit deze wanprestatie. "Ik denk dat Canada uniek is, een beetje een speciale race. We moeten als team begrijpen wat er is gebeurd."

Leclerc: "Frustrerend"

Voor Charles Leclerc zat de race er al na 40 ronden op. De Monegask had de hele race te kampen met een probleem met zijn krachtbron dat hem aanvankelijk op de rechte stukken zo'n halve seconde per ronde kostte. "Ik weet niet wat er gebeurde", zei Leclerc na de race. "In het begin denk ik dat ik zes tienden verloor, maar daarna was het in sommige ronden zelfs 1,2 [seconde] en soms 1,5 of een seconde. Heel frustrerend omdat ik op het rechte stuk door iedereen werd ingehaald."

Nadat hij in het achterveld terecht was gekomen, besloot Ferrari het dan maar over een andere boeg te gooien. Het team zette hem op een opdrogende baan als eerste op een paar gladde banden. Een verkeerde gok, want toen het niet veel later weer ging regenen, moest hij alsnog naar binnen voor inters. Leclerc lag op dat moment als zover achter de rest van het veld dat het team besloot hem definitief binnen te halen en op te geven.

Video: De hoogtepunten van de Grand Prix van Canada