Drama voor Norris in F1-kwalificatie Baku: Exit in Q1

De zaterdag voor Lando Norris is geëindigd in een drama. De Britse McLaren-coureur is in achtervolging op Max Verstappen in de strijd voor het wereldkampioenschap, maar moet na Q1 in de Formule 1-kwalificatie in Baku al uitstappen. De coureur uit Bristol begint de Grand Prix op zondag vanaf de zeventiende stek. Dat is een serieuze tik voor zijn titelambities, want de kans dat hij nu veel punten goedmaakt op Verstappen is een stuk minder groot. Norris moest op het moment supreme zijn ronde afbreken. Met Norris vielen ook Daniel Ricciardo, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas en Esteban Ocon af.

Bij Sky F1 laat teambaas Andrea Stella weten dat de vroege uitschakeling ook gedeeltelijk aan pech te wijten is. De Italiaan vertelt dat zijn coureur van het gas moest vanwege gele vlaggen. In een eerste reactie bevestigt Norris deze bevindingen van zijn teambaas.

Verstappen had het echter ook niet makkelijk in Q1. De Nederlander moest er een extra rondje aan geven om Q2 te halen. Uiteindelijk finishte hij in de eerste kwalificatiesessie als zesde.