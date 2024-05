In Miami werkt het Formule 1-circus een sprintweekend af, waardoor er maar een echte vrije training is. Om dan vroeg te spinnen en je auto te moeten parkeren, is verre van ideaal. Charles Leclerc overkomt dat in Florida. Met maar een paar minuten baanactie ging het mis voor de Monegask, die daarna uit moest stappen. Een harde dreun voor de coureur, die niet meer mag trainen en dus bijna helemaal onvoorbereid de sprintkwalificatie in moet.