De nieuwe Red Bull RB18 paste begin dit seizoen niet bij de stijl van regerend Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen. Achter de schermen was er onvrede over de manier waarop Red Bull de wagen had ontwikkeld. Het karakter van de bolide paste in eerste instantie beter bij Sergio Perez, de tweede coureur. Hij won de Grand Prix van Monaco op dominante wijze en kwam over het algemeen wel aardig sterk voor de dag. De laatste weken heeft Red Bull veel werk verzet om verstappen zich beter thuis te laten voelen in de wagen.

“Ik weet niet of dat helemaal correct is, de afstelling is cruciaal”, zegt Horner, gevraagd of de ontwikkelingen die Red Bull brengt meer gericht zijn op Verstappen. “Ik denk dat Checo op Silverstone heel competitief was. Ik denk ook, weet je, hij krijgt races waar hij heel goed zal presteren. De ontwikkelingen zijn zeker niet eenzijdig, we moeten zorgen dat de auto over de gehele breedte beter presteert.”

In Oostenrijk werd Red Bull op zondag verslagen door Ferrari. De Italiaanse stal had een 1-2 kunnen scoren, maar Verstappen eindigde toch op de tweede plek nadat Carlos Sainz uitviel. Perez werd in de eerste ronde aan de kant gezet door George Russell en viel niet veel later uit toen de wagen te zwaar beschadigd bleek te zijn. “Natuurlijk”, reageert Horner op de vraag of hij nog in de titelkansen van Perez gelooft. “We zijn pas halverwege en er kan zo verschrikkelijk veel gebeuren. Het seizoen duurt nog heel lang. Vanuit het perspectief van de constructeurs is het wel frustrerend, maar bij Ferrari hadden ze ook problemen. We hebben de schade kunnen beperken met een pole-position en de overwinning in de sprintrace. Max heeft in Oostenrijk slechts vijf punten verloren op Charles.”